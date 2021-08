Groene opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag hoger van start. IG rekent op een openingswinst van circa 3 punten. Dinsdag scherpte de Amsterdamse hoofdgraadmeter nog de recordstand aan op 760,08 punten. Toch denkt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets dat de AEX aan zijn laatste krachtinspanning bezig is. "In geleende tijd kunnen de koersen verder oplopen in het maken van een belangrijke top", aldus Van den Akker, die op korte termijn nog wel ruimte ziet voor de AEX naar 797 punten, maar dan moet er rekening worden gehouden met een scherpe correctie van circa 100 punten, waarschuwt de analist. Naast wederom de nodige bedrijfscijfers, kunnen beleggers zich vandaag richten op een volle macro-agenda. Vanochtend bleken de inkopers in de Chinese dienstensector een stuk positiever gestemd, maar die in Japan werden juist nog iets voorzichtiger. Vanochtend volgen deze data nog voor de eurozone en vanmiddag is het de beurt aan de VS. Verder let de markt op de detailhandelsverkopen in de eurozone en vanmiddag vooral op het banenrapport van ADP. Die vormt een opmaat naar het officiële Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Oliebeleggers zullen nog kijken hoe het staat met de Amerikaanse olievoorraden. De euro/dollar handelde woensdagochtend op 1,1870. Olie werd dinsdagavond goedkoper. Vanochtend noteert de olie-future verder. Bedrijfsnieuws IMCD heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de resultaten zien verbeteren en zag een versnelling in het tweede kwartaal in vergelijking tot de eerste drie maanden van dit jaar. Voor 2021 herhaalde IMCD te verwachten dat de operationele EBITA dit jaar zal groeien. Koffiebedrijf JDE Peet's heeft de omzet in de eerst helft van 2021 zien stijgen en de onderliggende winstgevendheid zien aantrekken en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. De Belgische belastingdienst eist 380 miljoen euro van Ahold Delhaize vanwege de overname van de Amerikaanse winkels van Delhaize. Dit schreef De Tijd woensdag. Royal Dutch Shell zou een vertrek uit Nigeria overwegen en Standard Chartered hebben ingehuurd om een koper te zoeken voor zijn bezittingen op het vasteland. Dit schreef De Telegraaf. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag in het groen gesloten. De Nasdaq steeg ruim een half procent en de Dow en de S&P zelfs 0,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

