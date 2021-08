IMCD zet groei door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de resultaten zien verbeteren en zag een versnelling in het tweede kwartaal in vergelijking tot de eerste drie maanden van dit jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. Topman Piet van der Slikke sprak van "erg sterk resultaten, na een veelbelovende jaarstart". Alle regio's boekten een substantiële autonome groei, aldus de topman. Wel merkte de CEO op dat het nog valt te bezien hoe de coronacrisis de economie zal beïnvloeden. "Maar we zijn optimistisch." De omzet steeg afgelopen halfjaar met 19 procent tot 1.674 miljoen euro. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de omzet met 8 procent. De operationele EBITA steeg zelfs met 46 procent op jaarbasis tot 192,3 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal een plus van 28 procent. Tegen constante wisselkoersen steeg de EBITA met 52 procent. Onder de streep restte er voor IMCD een winst van 137,5 miljoen euro tegen 90,2 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel kwam dit neer op een winst van 1,85 euro. De vrije kasstroom bedroeg 118,1 miljoen euro. In de eerst helft van 2020 was de vrije kasstroom 76,3 miljoen euro. Eind juni had IMCD 817 miljoen euro aan schulden. Ultimo maart was dit 752 miljoen euro. Outlook Voor 2021 herhaalde IMCD te verwachten dat de operationele EBITA dit jaar zal groeien. Verder zegt het bedrijf interessante kansen te zien om de mondiale voetafdruk en productportefeuille verder te vergroten, zowel autonoom als door overnames. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

