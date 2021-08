'Shell overweegt exit uit Nigeria' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell zou een vertrek uit Nigeria overwegen en Standard Chartered hebben ingehuurd om een koper te zoeken voor zijn bezittingen op het vasteland. Dit schreef De Telegraaf. "Er vinden gesprekken met de Nigeriaanse overheid plaats over de volgende stappen voor onze activiteiten op land in Nigeria. We zitten in de beginfase van het evalueren van onze commerciële mogelijkheden", zo liet Shell aan de krant weten. Shell bezit 30 procent van de aandelen in de Shell Petroleum Development Company of Nigeria, afgekort SPDC, en is de operator. Nigeria kampt met veel vervuiling veroorzaakt door de olie-industrie. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.