Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 38 punten voor de Duitse DAX, een plus van 15 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag overwegend hoger. Het waren vooral sterke bedrijfscijfers die de indexen in het zadel hielpen, ondanks een lager slot op Wall Street maandagavond en rode koersenborden in Azië.

In het algemeen zijn beleggers positief over het cijferseizoen tot dusver, maar daar tegenover staan de zorgen over de mogelijke economische impact van de deltavariant van het coronavirus, hoge inflatie en reguleringsdrift in China.

"Het optimisme van een paar weken geleden maakt nu plaats voor twijfel over hoe veerkrachtig het herstel kan blijven dat we dit jaar zagen, nu de herfst komt en het weer kouder wordt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC, doelend op de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Op macro-economisch vlak was er weinig nieuws. Vanochtend bleken de producentenprijzen in de eurozone in juni harder gestegen dan in mei, met 1,4 tegen 1,3 procent.

De Australische dollar klom ten opzichte van de Amerikaanse dollar na het rentebesluit van de centrale bank van Australië, die besloot vanaf september zijn obligatie-opkopen af te bouwen. Dit kwam als een verrassing volgens MUGF Bank: marktkenners rekenden op uitstel vanwege de nieuwe corona-lockdowns.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van het Chinese internetbedrijf Tencent verloor 6 procent, nadat Chinese nieuwsbronnen gaming als "geestelijke opium" voor tieners omschreven. In Amsterdam verloor Prosus, dat een groot belang heeft in Tencent, 7 procent.



Autofabrikant Stellantis won ruim 4 procent, wat de CAC 40 een overtuigende winst opleverde ten opzichte van omringende beurzen.

De maker van het automerk Peugeot zag de omzet bijna de helft toenemen en herstelde zo flink van de impact van de coronacrisis.

Société Générale behaalde in het tweede kwartaal weer winst, terwijl ook de inkomsten stegen. In het vierde kwartaal worden er weer eigen aandelen ingekocht. Het aandeel Société Générale won dik 6 procent in Parijs.

De Duitse autofabrikant BMW zag de verkopen sterk stijgen, maar waarschuwde ook dat een tekort aan chips op de omzet kan gaan drukken. Het aandeel daalde in Frankfurt ruim 5 procent.

BP heeft in het tweede kwartaal van 2021 een forse winst geboekt, na een miljardenverlies een jaar eerder, en verhoogde het dividend en gaat eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg in Londen ruim 5 procent. Shell, dat vorige week een vergelijkbare kwartaalupdate gaf, werd 2 procent duurder.

Euro STOXX 50 4.117,95 (+0,03%)

STOXX Europe 600 465,38 (+0,20%)

DAX 15.555,08 (-0,09%)

CAC 40 6.723,18 (+0,72%)

FTSE 100 7.105,72 (+0,34%)

SMI 12.163,22 (-0,06%)

AEX 760,08 (+0,25%)

BEL 20 4.235,64 (+0,20%)

FTSE MIB 12.163,22 (+0,02%)

IBEX 35 8.772,80 (+0,16%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag licht in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog hoger, herstellend van de verliezen van maandag. Sterke bedrijfsresultaten gaven het optimisme bij beleggers dat aandelen verder kunnen stijgen een steuntje in de rug. Geldbeheerders verwachten dat de stimulering door centrale banken en economische groeicijfers de aandelenkoersen verder opstuwen.

"Het was een behoorlijk sterk cijferseizoen en dat rechtvaardigt de positieve visie die we op aandelen hebben voor de middellange termijn", zei Justin Onuekwusi van Legal & General Investment Management bijvoorbeeeld. "Bedrijfswinsten vallen doorgaans hoger uit dan het gemiddelde van de analistenconsensus, maar voor het tweede kwartaal op rij zijn ze nu hoger dan de hoogste ramingen van analisten en dat komt niet vaak voor."

Tegenover de algemene positieve stemming bij beleggers over aandelen staan zorgen over de mogelijke economische impact van de deltavariant van het coronavirus en reguleringsdrang in China.

Zorgen over een mogelijke vertraging van de economische groei "drukt op het bewustzijn van mensen", zei George Catrambone van DWS. Toch blijven beleggers aandelen als een kans zien, afgezet tegen de lage rendementen op de obligatiemarkt.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen met 1,5 procent in juni, op sterkere vraag naar vliegtuigen, olie en andere industriële goederen. Marktkenners rekenden op een stijging met 1,0 procent.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering verloren terrein nadat een Chinese staatskrant online gaming kenschetste als "opium voor de geest". Dit voedde de vrees voor meer harde stappen uit Beijing tegen de online-industrie. Het Chinese internetbedrijf Tencent kondigde aan de speeltijd van jonge gebruikers sterker te gaan inperken. Het aandeel verloor 7 procent in New York. NetEase en Bilibili verloren respectievelijk 11 en 7 procent

Under Armour won 6 procent nadat het modebedrijf weer winst maakte in het tweede kwartaal.

Clorox verloor 9,5 procent. De maker van schoonmaakmiddelen verwacht in het gebroken boekjaar een licht lagere omzet.

Eli Lilly meldde een sterker dan verwachte omzet en een tegenvallende winst en verhoogde de verwachtingen. De farmaceut kampte met voorraadopbouw van zijn behandeling voor het coronavirus. Het aandeel steeg 4 procent.

Alibaba verloor 1,3 procent in New York, na een winstdaling voor de Chinese internetgigant, die een notering heeft in de VS.



De fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola sloot bijna 9 procent lager, na een hoger verlies in het tweede kwartaal. Er is nog geen omzet.

S&P 500 index 4.423,15 (+0,82%)

Dow Jones index 35.116,40 (+0,80%)

Nasdaq Composite 14.761,29 (+0,55%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld. De Japanse dienstensector bleek in een hoger tempo gekrompen, terwijl de Chinese dienstensector de groei duidelijk hervond in juli.

Nikkei 225 27.554,04 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.467,30 (+0,6%)

Hang Seng 26.605,79 (+1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1869. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1860 op de borden.

USD/JPY Yen 109,04

EUR/USD Euro 1,1869

EUR/JPY Yen 129,44

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Plug Power - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)