Wall Street naar nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, herstellend van de verliezen van maandag.

De S&P 500 index sloot 0,8 procent hoger op 4.423,15 punten, wat een nieuw record is. De Dow Jones-index eindigde ook 0,8 procent in de plus op 35.116,40 en technologie-index Nasdaq klom 0,6 procent naar 14.761 punten, in voorlopige eindstanden.

Sterke bedrijfsresultaten gaven het optimisme bij beleggers dat aandelen verder kunnen stijgen een steuntje in de rug. Geldbeheerders verwachten dat de stimulering door centrale banken en economische groeicijfers de aandelenkoersen verder opstuwen.

"Het was een behoorlijk sterk cijferseizoen en dat rechtvaardigt de positieve visie die we op aandelen hebben voor de middellange termijn", zei Justin Onuekwusi van Legal & General Investment Management bijvoorbeeeld. "Bedrijfswinsten vallen doorgaans hoger uit dan het gemiddelde van de analistenconsensus, maar voor het tweede kwartaal op rij zijn ze nu hoger dan de hoogste ramingen van analisten en dat komt niet vaak voor."

Tegenover de algemene positieve stemming bij beleggers over aandelen staan zorgen over de mogelijke economische impact van de deltavariant van het coronavirus en reguleringsdrang in China.

Zorgen over een mogelijke vertraging van de economische groei "drukt op het bewustzijn van mensen", zei George Catrambone van DWS. Toch blijven beleggers aandelen als een kans zien, afgezet tegen de lage rendementen op de obligatiemarkt.

De Amerikaanse fabrieksorders stegen met 1,5 procent in juni, op sterkere vraag naar vliegtuigen, olie en andere industriële goederen. Marktkenners rekenden op een stijging met 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde weinig veranderd op 1,1865. Een vat WTI-olie sloot 1 procent lager op 70,62 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de gevolgen van het oplaaiende coronavirus voor de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering verloren terrein nadat een Chinese staatskrant online gaming kenschetste als "opium voor de geest". Dit voedde de vrees voor meer harde stappen uit Beijing tegen de online-industrie. Het Chinese internetbedrijf Tencent kondigde aan de speeltijd van jonge gebruikers sterker te gaan inperken. Het aandeel verloor 7 procent in New York. NetEase en Bilibili verloren respectievelijk 11 en 7 procent

Under Armour won 6 procent nadat het modebedrijf weer winst maakte in het tweede kwartaal.

Clorox verloor 9,5 procent. De maker van schoonmaakmiddelen verwacht in het gebroken boekjaar een licht lagere omzet.

NXP Semiconductors steeg 0,7 procent na kwartaalcijfers. De omzet steeg boven verwachting en de chipfabrikant rekent op zeer robuuste groei in de rest van dit jaar en in 2022.

Eli Lilly meldde een sterker dan verwachte omzet en een tegenvallende winst en verhoogde de verwachtingen. De farmaceut kampte met voorraadopbouw van zijn behandeling voor het coronavirus. Het aandeel steeg 4 procent.

Alibaba verloor 1,3 procent in New York, na een winstdaling voor de Chinese internetgigant, die een notering heeft in de VS.



De fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola sloot bijna 9 procent lager, na een hoger verlies in het tweede kwartaal. Er is nog geen omzet.