Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs in New York is dinsdag gedaald op aanhoudende zorgen over de delta-variant van het coronavirus, maar bleef boven 70 dollar.

Een septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie eindigde 1 procent lager op 70,56 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De besmettelijke deltavariant hield sommige beleggers aan de zijlijn. "De olieprijs probeert de zorgen af te schudden over het oplaaien van de deltavariant van het coronavirus in China, en ook over de zwakke industriecijfers uit China van afgelopen weekend", zei Phil Flynn van Price Futures.

Hij merkte op dat de zorgen over verminderde vraag naar olie door de deltavariant reëel zijn, maar dat het mondiale olieverbruik op dit moment nog sterk is. Dat zou kunnen worden weerspiegeld in de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden van EIA woensdag.