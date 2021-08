AEX scherpt record opnieuw aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen, waardoor de recordstand nog iets verder werd aangescherpt. Bij een slot van 760,08 punten voor de AEX steeg de index 0,3 procent.

Royal Dutch Shell trok de kar en kon meeliften op de cijfers van concurrent BP. Prosus stond evenwel onder druk, na een koersdaling van Tencent in de Aziatische handel.

Investment manager Bob Homan van ING wees op berichten over de Chinese gaming-industrie, waarin Tencent een zeer actieve speler is. Chinese staatskranten noemden de gaming-industrie ‘digitale drugs’.

"De angst leeft dat de overheid hier ook gaat ingrijpen, net zoals ze vorige week in de particuliere onderwijssector deden", aldus Homan.

Verder kunnen beleggers zich nog altijd optrekken aan het cijferseizoen. "Bedrijfscijfers zijn dit kwartaal over het algemeen erg goed en veelal beter dan verwacht", aldus Homan.

Op macro-economisch werd bekend dat de producentenprijzen in de eurozone in juni nog iets harder zijn gestegen. Op maandbasis was sprake van een stijging met 1,4 procent, waar dat in mei 1,3 procent was.

De Amerikaanse fabrieksorders in juni bleken met 1,5 procent gestegen, wat beter was dan verwacht.

De Reserve Bank of Australia besloot dinsdag dat het vanaf september zijn obligatie-opkopen gaat afbouwen. De 'taper'-aankondiging was een hawkish verrassing voor marktkenners volgens MUGF Bank omdat men had verwacht dat de centrale bank dit zou uitstellen vanwege de economische impact van nieuwe lockdowns in Australië. De RBA rekent er echter op dat de economie snel zal herstellen van de laatste coronagolf.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1861. Een vat WTI-olie staat net als maandag onder druk en daalt tot rond 70 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de impact van het oplaaiende coronavirus op het economisch herstel en de vraag naar olie.

Stijgers en dalers

Prosus stond stevig onder druk in de AEX, nadat Tencent in de Aziatische onderuit ging. Het aandeel daalde bijna 7 procent.

ArcelorMittal en Shell trokken de kar en stegen respectievelijk 1,6 en 2,1 procent.

DSM won bijna een procent. Tijdige meevallers zorgden voor beter dan verwachte cijfers en de outlook werd verhoogd. Analisten vonden de details rond de meevallers minder overtuigend. Degroof Petercam schrapte het koopadvies op DSM, maar verhoogde wel het koersdoel naar 175,00 euro.

Heineken ging bijna een procent na diverse koersdoelverhogingen die volgden op de cijfers van maandag.

In de Midcap steeg SBM Offshore 1,5 procent nadat opnieuw een opdracht werd binnengehaald van Petrobras, wat volgens Degroof Petercam het orderboek verder versterkt. Alfen ging aan kop met een winst van 3,6 procent.

OCI verloor juist 3,6 procent en was daarmee hekkensluiter.

Bij de kleine fondsen ging TomTom een procent hoger, maar waren de winsten verder beperkt. Vastned was maandag nog in trek maar leverde vandaag ruim 4 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot overwegend lager. Alleen de Dow wist licht in het groen te blijven.