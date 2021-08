Beursblik: fors hogere winst ING voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een fors hogere winst behaald, dankzij lagere voorzieningen. Dat verwachten analisten, volgens een consensusverwachting die is ingezien door ABM Financial News. Zij rekenen op een nettowinst van 1,13 miljard euro, nadat de inkomsten een jaar eerder nog bleven steken op 300 miljoen euro, omdat er voor dik een miljard aan voorzieningen door de coronacrisis werd ingecalculeerd. De nettorentebaten daalden afgelopen kwartaal vermoedelijk licht, van 3,43 tot 3,34 miljard euro, maar de fee-inkomsten stegen van 723 miljoen naar 810 miljoen euro. De overige inkomsten worden ingeschat op 254 miljoen euro, zodat de totale inkomsten zouden uitkomen op 4,43 miljard euro. De analisten gaan uit van 291 miljoen euro voor de stroppenpot. Dat is fors minder dan de 1,34 miljard euro een jaar eerder. De winst voor belastingen van 1,6 miljard euro komt vooral uit de retailbank, goed voor 1,1 miljard euro, en de zakelijke leningen, goed voor 470 miljoen, volgens de consensusverwachting. ING publiceert de cijfers vrijdag voorbeurs. Het aandeel eindigde dinsdag 1,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

