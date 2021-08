Video: AEX toe aan laatste krachtinspanning Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX heeft zich kranig gehouden en wist uiteindelijk boven de cruciale steun op 718-716 punten te blijven. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News Vanaf die steun ontstond een nieuwe rally richting nieuwe koerstoppen, zag Van den Akker. "Daarmee wordt bevestigd dat de stijgende trend nog niet voorbij is. In geleende tijd kunnen de koersen verder oplopen in het maken van een belangrijke top." De eerste mogelijkheid voor het maken van een top ligt volgens de technisch analist van ING rond de 777-778 punten. Waarschijnlijker is volgens Van den Akker echter een laatste krachtsinspanning richting de zone 794-797 punten in de komende weken voordat een scherpe correctie eindelijk gaat beginnen richting de 690 punten. Klik hier voor: AEX toe aan laatste krachtinspanning ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.