Beursblik: stabiele omzet SBM Offshore verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in de eerste zes maanden van 2021 vermoedelijk een stabiele omzet behaald, terwijl het bedrijfsresultaat en de nettowinst daalden. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de olie- en gasdienstverlener heeft samengesteld. De omzet zal volgens deze analisten uitkomen op 1.177 miljoen dollar, waar dit in de eerste zes maanden van 2020 1.179 miljoen dollar was. Het leeuwendeel komt voor rekening van Lease & Operate, met een verwachte 809 miljoen dollar. Voor de EBITDA voorspellen de geraadpleegde analisten een resultaat van 477 miljoen dollar, waar dit een jaar geleden 523 miljoen dollar was. Onder de streep moet een nettowinst van 45 miljoen overblijven in de eerste jaarhelft. In de eerste zes maanden van 2020 behaalde SBM Offshore een onderliggende nettowinst van 94 miljoen dollar. De markt zal ook kijken naar de ontwikkeling van het orderboek, nu recent bekend werd dat SBM nieuwe opdrachten heeft binnengesleept van Petrobras. Die zullen volgens Degroof Petercam het toch al gezonde orderboek verder versterken. De nettoschuld stond eind juni op 4,5 miljard euro, is de analistenverwachting. Dat was eind maart 4,3 miljard dollar. Outlook Voor heel 2021 rekent SBM Offshore zelf op een omzet van circa 2,6 miljard dollar en een onderliggende EBITDA van 900 miljoen dollar. De analisten voorspellen een omzet van 2,51 miljard dollar, een EBITDA van 931 miljoen dollar en een nettowinst van 95 miljoen dollar. De nettoschuld zal volgens de analisten stijgen naar 4,78 miljard dollar. SBM Offshore opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdagmiddag bijna 2 procent hoger op 12,49 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

