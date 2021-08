Wall Street richting licht herstel

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet na het overwegend lagere slot van maandag. Richting de openingsbel staat de S&P 500-future 0,2 procent in de plus.

Het zijn vooral bedrijfscijfers die de indexen dinsdag in het zadel moeten gaan helpen, want de macro-agenda is nauwelijks gevuld.

In het algemeen zijn beleggers positief over het cijferseizoen tot dusver, maar daar staan de zorgen over de mogelijke economische impact van de deltavariant van het coronavirus, hoge inflatie en reguleringsdrang in China tegenover.

"Beleggers maken zich zorgen over de vertraging in de economische data en de verkoopgolf in China", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Gisteren zagen we een ondermaats PMI-rapport, wat de zorgen aanwakkert over de economische groei", aldus Aslam.

Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse fabrieksorders in de maand juni. Marktkenners rekenen op een stijging met 1,0 procent.

De euro/dollar noteert licht hoger op 1,1883. Een vat WTI-olie staat net als maandag onder druk en daalt tot onder de 70 dollar. Beleggers maken zich zorgen over de impact van het oplaaiende coronavirus op het economisch herstel en de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

DuPont heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel gaat voorbeurs 2,5 procent hoger.

NXP Semiconductors heeft in het tweede kwartaal van 2021 meer omzet behaald dan gemiddeld verwacht en verwacht dat deze trend doorzet. De chipmaker rekent op een zeer robuuste groei voor de rest van 2021, evenals in 2022. In de voorbeurshandel stijgt het aandeel licht.

Eli Lilly kwam voorbeurs met gemengde resultaten, waarbij de omzet boven verwachting was, maar de aangepaste winst eronder uitkwam. Het farmaconcern had onder meer last van voorraadopbouw van zijn coronabehandeling. Verder werd de outlook aangescherpt. Het aandeel lijkt 3 procent lager te openen.

Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal de omzet hard zien stijgen, maar de winst toch zien dalen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van Chinese internetgigant, dat een notering heeft in de VS. Het aandeel daalt voorbeurs een half procent.

Pepsico heeft een akkoord met PAI Partners bereikt over de verkoop van sapmerken zoals Tropicana en Naked in Noord-Amerika en een optie voor de verkoop van enkele Europese merken. Dit liet de Amerikaanse frisdrankgigant dinsdagmiddag weten. Het aandeel lijkt licht hoger te openen.

Slotstanden

Maandag sloten de drie grote indexen op Wall Street overwegend lager nadat de winsten van eerder op de dag richting het slot verdampten. De S&P 500 sloot uiteindelijk 0,2 procent lager bij een slot van 4.387,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.838,16 punten en de Nasdaq steeg licht bij een slotstand van 14.681,07 punten.