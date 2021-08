Gemengde resultaten Eli Lilly Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft in het tweede kwartaal een omzet behaald die boven verwachting was, maar de aangepaste winst kwam onder de voorspelling van analisten uit en ook de afgegeven outlook voor het hele boekjaar was aan de voorzichtige kant. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse farmaceut. In de verslagperiode steeg de omzet op jaarbasis met 23 procent naar 6,7 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 6,6 miljard dollar. Bijna 149 miljoen dollar aan omzet kwam uit de opbrengst van antilichaambehandelingen die worden ingezet tegen het coronavirus. Omdat er een grote voorraad werd opgebouwd van deze behandelingen, daalde de brutomarge van Eli Lilly van 77,8 tot 71,0 procent. Het farmabedrijf wees erop dat de overtollige voorraadkosten voornamelijk het gevolg waren van de combinatie van veranderingen in de huidige en voorspelde vraag van Amerikaanse en internationale overheden naar de antilichamen en de vervaldatum van het middel op korte termijn. Onder de streep behaalde Eli Lilly een 2 procent lagere winst van 1,39 miljard dollar, of 1,53 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,87 dollar was minder dan de 1,89 dollar waar analisten op rekenden. Outlook Voor heel het boekjaar rekent Eli Lilly op een omzet van 26,8 tot 27,4 miljard dollar. Dat betekende een iets scherpere outlook ten opzichte van de 26,6 tot 27,6 miljard die eerder werd uitgesproken. Het bedrijf rekent verder op 1 tot 1,1 miljard dollar aan omzet uit zijn covid-antilichaamtherapieën. De aangepaste winst zal Eli Lilly ten opzichte van 2020 met 15 tot 18 procent stijgen naar 7,80 tot 8,00 dollar, waar analisten 7,89 dollar voorspellen. De omzet in 2021 wordt door de marktkenners ingeschat op 27,21 miljard dollar. Het aandeel Eli Lilly daalde voorbeurs 1,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.