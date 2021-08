Valuta: dollar iets verzwakt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro en Japanse yen noteerden dinsdagochtend licht hoger ten opzichte van de dollar. Beide stegen zo'n 0,1 procent naar respectievelijk 1,1885 en 109,16. Valutastrategen van JPMorgan verklaarden de dollarzwakte door de combinatie van een aanhoudende bezorgdheid over de deltavariant van het coronavirus, de onzekerheid rond de reguleringsdrift van China en de verwachting dat de Federal Reserve zijn monetaire verruiming slechts zeer geleidelijk zal afbouwen. Op macro-economisch vlak is er dinsdag weinig wat de valutamarkten in beweging kan zetten. Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse fabrieksorders uit juni. Vanochtend werd al bekend dat de producentenprijzen in de eurozone in juni nog harder zijn gestegen. Op maandbasis was sprake van een stijging met 1,4 procent, waar dat in mei 1,3 procent was. De Australische dollar steeg 0,3 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar op 0,7387 na het rentebesluit van de centrale bank van Australië. De Reserve Bank of Australia besloot dinsdag dat het vanaf september zijn obligatie-opkopen gaat afbouwen. De 'taper'-aankondiging was een 'hawkish' verrassing voor marktkenners volgens MUGF Bank, omdat men had verwacht dat de centrale bank dit zou uitstellen vanwege de economische impact van nieuwe lockdowns in Australië. De RBA rekent er echter op dat de economie snel zal herstellen van de laatste coronagolf. Het Britse pond noteerde dinsdagochtend licht hoger ten opzichte van de euro en dollar op respectievelijk 0,8543 en 1,3910. Later deze week komt de Bank of England met zijn rentebesluit. Vuurwerk wordt hier niet verwacht. "De leden van het monetaire beleidscomité lijken nog steeds verdeeld over de aard van de recente inflatiepiek, en met de zorgen rond de deltavariant op de achtergrond zullen we waarschijnlijk tot de vergadering van september op beleidsmededelingen van enige betekenis moeten wachten", volgens marktkenners van Ebury. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.