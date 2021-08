Beursblik: SBM versterkt orderboek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore kan met de nieuwe opdracht van Petrobras het toch al gezonde orderboek nog eens verder versterken. Dit stelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam dinsdag, nadat de oliedienstverlener de ondertekening van een intentieverklaring met de Braziliaanse staatsoliemaatschappij aankondigde. Van Beek schat de waarde van het contract op 1 tot 2 euro per aandeel. Een complete verrassing is de intentieverklaring overigens niet, nadat al duidelijk was geworden dat SBM de enige overgebleven partij was die op het contract jaagde. Dit toont volgens Van Beek "de unieke positie van SBM in de markt voor de grootst PFSO's". De nieuwe FPSO Alexandre de Gusmão, die zal worden ingezet op het Mero-veld, wordt gebouwd met behulp van het Fast4Ward programma van SBM. Dit programma, dat steeds vaker wordt ingezet, zal volgens Van Beek een "significant kostenvoordeel" voor SBM gaan opleveren, terwijl het de risico's voor de oliedienstverlener verlaagt. Degroof Petercam heeft een koopadvies op SBM met een koersdoel van 22,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 2,8 procent naar 12,61 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.