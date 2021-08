Prosus onderuit in lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,4 procent lager op 755,22 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen was Prosus de dissonant met een koersverlies van 5 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, noteerde vanochtend in Hongkong 6 procent lager na negatieve berichten in de staatsmedia over online gaming, een sector waarin Tencent een dominante rol speelt. Cijfers van DSM kregen daarnaast met een verlies van 1,4 procent een negatief onthaal. In de AMX won SBM Offshore 2,5 procent na het tekenen van een intentieverklaring met het Braziliaanse Petrobras voor een lease- en operate contract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão. OCI verloor 3 procent. Onder de kleinere aandelen verloor Vastned krap 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.