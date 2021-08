AEX wacht vermoedelijk nipt lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Maandag koerste de AEX met een een winst van een half procent op 758,22 punten nog naar een nieuw record. De hoofdindex opende zelfs nog boven de 762 punten.

"De stijging op de aandelenbeurzen lijkt door niets gestopt te kunnen worden en de grafieken ogen ijzersterk. De volatiliteit nam wel wat toe vanwege zorgen om het economische herstel en de opkomst van de deltavariant, maar toch blijven de indices per saldo stijgen", stelde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op Wall Street sloten de beurzen maandagavond evenwel overwegend lager, nadat winsten van eerder op de dag richting het slot verdampten. Amerikaanse beleggers begonnen de nieuwe maand voorzichtig nu de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus verder oplaait.

De directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC Rochelle Walensky waarschuwde maandag nog dat het aantal besmettingen in de VS op basis van het zevendaags voortschrijdende gemiddelde nu hoger ligt dan tijdens de piek in de zomer van vorig jaar, toen er nog geen vaccin voorhanden was.

Ook de aanhoudend hoge inflatie en Chinese inspanningen om technologiebedrijven in toom te houden, leiden tot meer terughoudendheid.

Zo schrokken Aziatische beleggers vanochtend van berichten in de staatsmedia die hun pijlen beginnen te richten op de in China mateloos populaire online video games. Persbureau Xinhua sprak van "spirituele opium". Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang houdt, beheerst het leeuwendeel van de online gaming markt en het aandeel noteerde vanochtend 6 procent lager, na eerder nog 10 procent te hebben prijsgegeven.

Tencent behoort samen met Alibaba tot de techgiganten van China. Jarenlang werden de bedrijven in de rug gedekt door de Chinese overheid en hun tentakels spreiden zich dankzij talloze overnames uit tot alle facetten van de samenleving. De omzetten, winsten en aandelenkoersen stegen de laatste jaren met tientallen procent per jaar, maar beleggers vrezen nu de inperkende maatregelen van de Chinese overheid. Het aandeel Tencent is op de beurs in Hongkong sinds februari dit jaar bijna gehalveerd.

Ondanks het tumult onder gaming-aandelen noteert de Hang Seng index in Hongkong vanochtend slechts nipt lager. De beurs in Tokio geeft daarnaast een half procent prijs, terwijl de KOSPI index in Seoel wel in het groen noteert.

Olieprijzen lager

De olieprijs sloot maandag flink lager. Een vat West Texas Intermediate werd 3,6 procent goedkoper bij een settlement van 71,26 dollar. Marktkenners wezen op de zorgen over zwakke inkoopdata uit China en het feit dat OPEC+ officieel is begonnen met het opvoeren van de productie.

De deltavariant van het coronavirus blijft daarnaast een onzekere factor voor het economisch herstel en in het verlengde daarvan de vraag naar olie.

De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Beleggers hebben nog wel oog voor de Amerikaanse fabrieksorders in juni.

Bedrijfsnieuws

DSM zag in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winstgevendheid iets harder stijgen dan analisten hadden verwacht en het concern sprak met nog iets meer vertrouwen over de outlook voor heel dit jaar dankzij aantrekkende resultaten bij de divisie Materials.

SBM Offshore tekende een intentieverklaring met het Braziliaanse Petrobras voor een lease- en operate contract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão.

Na de halfjaarcijfers van Heineken op maandag, verhoogden verschillende banken vandaag het koersdoel voor de Amsterdamse brouwer.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag 0,2 procent lager bij een slot van 4.387,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.838,16 punten en de Nasdaq steeg licht bij een slotstand van 14.681,07 punten.