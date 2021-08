SBM tekent intentieverklaring met Petrobras Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een intentieverklaring getekend met het Braziliaanse Petrobras voor een lease- en operate contract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão. Dit meldde de Nederlandse oliedienstverlener dinsdag voorbeurs. FPSO Alexandre de Gusmão zal worden ingezet op het Mero-veld in het Santos Basin, ongeveer 160 kilometer voor de kust van Arraial do Cabo in Rio de Janeiro. SBM zal de FPSO ontwikkelen en bouwen met behulp van het Fast4Ward programma. Naar verwachting is het schip klaar in 2024. Dan zal de FPSO onder meer 180.000 vaten olie per dag kunnen produceren. Topman Bruna Chabas weer erop dat dit al het tweede grote project is dat SBM dit jaar kreeg toegekend van staatsoliemaatschappij Petrobras. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

