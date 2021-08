Koers Tencent onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang houdt, daalt dinsdag met ruim 6%. De vrees dat de game-industrie het volgende slachtoffer wordt van Beijing werd vandaag aangewakkerd door het staatspersbureau Xinhua. Die noemde in de Economic Information Daily online entertainment "spirituele opium" en "elektronische drugs". Ook de aandelen Bilibili en NetEase stonden dinsdag stevig onder druk. De Chinese autoriteiten pakten recent al de online onderwijssector aan, wat leidde tot koersdalingen van tientallen en soms zelfs meer dan 90 procent. Ook wil Beijing beursgangen van Chinese bedrijven in de VS aan banden leggen. Zo werd beursnieuweling Didi aangepakt direct na het verkrijgen van een notering in de VS. Er loopt momenteel een onderzoek naar Didi en voorlopig moet het bedrijf uit de grote app stores in China worden geweerd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

