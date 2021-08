Meevallende kwartaalcijfers DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winstgevendheid iets harder zien stijgen dan analisten hadden verwacht en het concern sprak met nog iets meer vertrouwen over de outlook voor heel dit jaar dankzij aantrekkende resultaten bij de divisie Materials. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van het speciaalchemiebedrijf. Co-CEO's Geraldine Matchett and Dimitri de Vreeze spraken van een voortzetting van "een erg goede start van het jaar". Materials profiteerde daarbij van het aanvullen van de voorraden. DSM zag de omzet stijgen van 2.020 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 naar 2.294 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 2.229 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Nutrition 1.726 miljoen euro, terwijl door de consensus was gerekend op 1.717 miljoen euro. De divisie Materials zag de omzet op jaarbasis stijgen van 317 naar 504 miljoen euro. De aangepaste EBITDA kwam in het afgelopen kwartaal 30 procent hoger uit uit op 484 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 371 miljoen euro en analisten hadden gerekend op 461 miljoen euro. De marge steeg van 18,4 naar 21,1 procent. Jaarverwachting DSM verwacht voor heel dit jaar een stijging van de aangepaste EBITDA met ongeveer 15 procent, met een aanhoudende goede aangepaste operationele vrije kasstroom. Voorheen mikte DSM op een EBITDA richting de 15 procent. Deze lichte verhoging was te danken aan de divisie Materials, die het beter deed dan bij de update over het eerste kwartaal werd verwacht. Halverwege het jaar zat DSM op een 10 procent hogere omzet van 4.488 miljoen euro met een aangepaste EBITDA die 22 procent was gestegen naar 925 miljoen euro. Dit leverde een marge op van 20,6 procent. Analisten rekenen op een jaaromzet van 8.782 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.767 miljoen euro. Daarmee zijn ze wel iets positiever over het jaar 2021 dan in aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal. Verder meldde DSM in 2050 CO2-neutraal te willen zijn en in 2030v de uitstoot al met 50 procent te willen hebben verminderd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

