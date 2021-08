Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een iets lagere opening, na een dito slot maandagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX en een min van 14 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 18 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger gesloten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees erop dat de eerste handelsdag van augustus een positief momentum kende, nadat in de maand juli ook terreinwinst werd geboekt. Dat is volgens Aslam vooral te verklaren voor het ultra soepele monetaire beleid van de centrale banken en de fiscale steun vanuit overheden.

Hij ziet een 'taper tantrum', dat wil zeggen centrale banken die te vroeg hun steun afbouwen, als het grootste risico voor de aandelenmarkten.

Op macro-economisch vlak ging de aandacht maandag uit naar het sentiment onder de inkoopmanagers in de industrie. De index voor de industrie in de eurozone daalde van 63,4 in juni naar 62,8 afgelopen maand. Eerder werd voor juli een index van 62,6 gemeld.

"Dat de groei in juli iets afkoelde na een recordgroei in het tweede kwartaal zou op zich geen punt moeten zijn", reageerde econoom Chris Williamson van Markit. Maar, zo benadrukte hij, fabrikanten hebben, net als toeleveranciers, moeite om hun productie te verhogen om aan de vraag te kunnen beantwoorden. "En dat jaagt de prijzen omhoog."

In Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vertraagde de groei, net als in het Verenigd Koninkrijk, maar in Duitsland was in juli sprake van een groeiversnelling.

Bedrijfsnieuws

De halfjaarcijfers van Heineken leverden een koerswinst op van 0,6 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022.

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de Structured Alpha Funds van Allianz Global Investors, wat een substantiële impact kan hebben op de financiële resultaten, zo waarschuwde de verzekeraar. Het aandeel verloor bijna 8 procent op de Duitse beurs. De Franse concurrent AXA steeg in Parijs ruim 4 procent.

FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van het jaar meer dan een half miljoen nieuwe klanten verwelkomd, wat neerkomt op een toename met 41 procent sinds eind vorig jaar. Het aandeel daalde in Frankfurt desondanks met bijna 16 procent.

Volgens de EBA blijft de bankensector in de Europese Unie in het ongunstige scenario, dat wil zeggen als er 265 miljard euro aan buffers verdampt, toch goed overeind. De zogeheten CET1 ratio zal boven de 10 procent blijven, tegen 15 procent in 2020. Bankaandelen als Deutsche Bank, Société Générale, UniCredit en ING sloten overwegend lager.

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een groene opening voor Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend lager gesloten nadat de winsten van eerder op de dag richting het slot verdampten.

Beleggers begonnen de nieuwe maand voorzichtig nu de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus verder oplaait en in de VS alweer voor 100.000 besmettingen per dag zorgt. Ook de aanhoudend hoge inflatie en Chinese inspanningen om technologiebedrijven in toom te houden leiden tot meer volatiliteit.

De Chinese beurswaakhond zei wel samen te zullen werken met Washington rond Amerikaanse beursnoteringen van Chinese bedrijven, nadat de Amerikaanse toezichthouder SEC vorige week aankondigde kritischer te gaan kijken naar Chinese bedrijven die aandelen in de VS willen verkopen.

Verder presenteerde de Amerikaanse Senaat eindelijk een infrastructuurplan ter waarde van 1 biljoen dollar.

De markt is wel optimistisch over de bedrijfswinsten die tot dusver zijn vrijgegeven. Nu bijna 60 procent van de bedrijven in de S&P 500 hun cijfers heeft gerapporteerd bleek bijna 90 procent beter dan verwacht, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht voor inkoopdata van Markit en ISM. Die lieten een gemengd beeld zien.

De inkoopmanagersindex van Markit over de industrie in de Verenigde Staten steeg in juli sterker dan aanvankelijk verwacht, naar 63,4.

Econoom Chris Williamson van Markit benadrukte dat fabrikanten en toeleveranciers opnieuw moeite hadden om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen. En dat leidde tot een recordstijging van de prijzen.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van ISM liet juist een groeivertraging zien tot 59,5, waar een lichte stijging was voorspeld.

De olieprijs sloot flink lager. Een vat West Texas Intermediate werd 3,6 procent goedkoper bij een settlement van 71,26 dollar.

Marktkenners wezen op de zorgen over zwakke inkoopdata uit China en het feit dat OPEC+ officieel is begonnen met het opvoeren van de productie. Recent sprak het kartel af met zijn bondgenoten om de output met 400.000 vaten per dag te verhogen vanaf augustus.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in China daalde van 51,3 in juni naar 50,3 in juli. Dat is de laagste stand in 15 maanden en wijst nog maar nipt op groei.

"Een groeivertraging in de tweede economie van de wereld zou een grote klap zijn voor de regio op een moment dat veel landen worstelen om de laatste coronagolf onder controle te krijgen", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

Bedrijfsnieuws

Square steeg meer dan 10 procent. Het betaalbedrijf koopt het Australische Afterpay voor 29 miljard dollar, geheel te voldoen in aandelen. Met Afterpay kunnen consumenten goederen kopen op afbetaling, zonder rente.

Samsung heeft Intel ingehaald als grootste chipfabrikant ter wereld, naar omzet gemeten. Intel, dat 0,1 procent daalde, wil binnen vier jaar weer de leiding in de sector terugpakken.

De Brits-Aziatische bank HSBC meldde een beter dan verwachte kwartaalwinst van 3,4 miljard dollar en gaat weer dividend uitkeren. De Amerikaanse notering van het aandeel daalde 0,5 procent.

Pfizer en BioNTech stegen 3 tot 4 procent, nadat dit weekend uitlekte dat zij meer geld vragen voor hun coronavaccins. Dat doet ook Moderna, dat verder progressie met zijn Fase1 studie met mRNA-6231 meldde. Het aandeel verloor toch 2 procent.

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de overname van Kustomer door Facebook. De Commissie is bezorgd dat de overname de concurrentie wegneemt in de markt voor zogeheten customer relationship management software. Het aandeel daalde ruim een procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, maar overwegend lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1875. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1871.

