Yellen neemt maatregelen na verlopen opschorting schuldenplafond VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen neemt extra maatregelen binnen haar departement om te voorkomen dat de Verenigde Staten in de problemen komt nu een maatregel om het schuldenplafond op te schorten dit weekend is verlopen. Dit meldde Yellen maandag in een brief aan het Amerikaans Congres. In de brief dringt Yellen er nogmaals bij het Congres op aan om "zo snel mogelijk" actie te ondernemen betreffende de leenlimiet. Hoewel de Amerikaanse president Joe Biden er volgens het Witte Huis vertrouwen in heeft dat beleidsmakers voor een verhoging zullen stemmen, suggereerde de minderheidsleider in de Senaat, Republikein Mitch McConnell, dat zijn partijgenoten dit niet gaan doen. Zonder een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond of het opnieuw opschorten ervan is de schatkist in oktober of november mogelijk leeg, volgens het Congressional Budget Office, de Amerikaanse Rekenkamer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

