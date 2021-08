Olieprijs daalt flink

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink lager gesloten. Een vat West Texas Intermediate werd 3,6 procent goedkoper bij een settlement van 71,26 dollar.

Marktkenners wezen op de zorgen over zwakke inkoopdata uit China en het feit dat OPEC+ officieel is begonnen met het opvoeren van de productie.

Recent sprak het kartel af met zijn bondgenoten om de output met 400.000 vaten per dag te verhogen vanaf augustus.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in China daalde van 51,3 in juni naar 50,3 in juli. Dat is de laagste stand in 15 maanden en wijst nog maar nipt op groei.

Afgelopen weekend weekend stelde de Chinese overheid de eigen meting voor de industriële index vast op 50,4, tegen 50,9 in juni, een groeivertraging die ook al vier maanden aanhoudt.

"Een groeivertraging in de tweede economie van de wereld zou een grote klap zijn voor de regio op een moment dat veel landen worstelen om de laatste coronagolf onder controle te krijgen", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

In China is sprake van een nieuwe uitbraak, terwijl in Tokio recordaantallen besmettingen worden gemeten. Ondertussen kwamen er in de VS voor het weekend meer dan 100.000 nieuwe coronagevallen bij, het hoogste dagaantal sinds februari.

De deltavariant van het coronavirus blijft een onzekere factor voor het economisch herstel en in het verlengde daarvan de vraag naar olie, volgens analisten van Evercore.