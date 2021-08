Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger gesloten en daarmee de nieuwe maand positief begonnen. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 464,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.568,73 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 6.675,90 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 0,7 procent hoger op 7.081,72 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees erop dat de eerste handelsdag van augustus een positief momentum kende, nadat in de maand juli ook terreinwinst werd geboekt. Dat is volgens Aslam vooral te verklaren voor het ultra soepele monetaire beleid van de centrale banken en de fiscale steun vanuit overheden.

Hij ziet een 'taper tantrum', dat wil zeggen centrale banken die te vroeg hun steun afbouwen, als het grootste risico voor de aandelenmarkten.

Op macro-economisch vlak ging de aandacht maandag uit naar het sentiment onder de inkoopmanagers in de industrie. De index voor de industrie in de eurozone daalde van 63,4 in juni naar 62,8 afgelopen maand. Eerder werd voor juli een index van 62,6 gemeld.

"Dat de groei in juli iets afkoelde na een recordgroei in het tweede kwartaal zou op zich geen punt moeten zijn", reageerde econoom Chris Williamson van Markit. Maar, zo benadrukte hij, fabrikanten hebben, net als toeleveranciers, moeite om hun productie te verhogen om aan de vraag te kunnen beantwoorden. "En dat jaagt de prijzen omhoog."

In Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vertraagde de groei, net als in het Verenigd Koninkrijk, maar in Duitsland was in juli sprake van een groeiversnelling.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,1884. WTI-olie verloor bijna 4 procent tot 71,25 dollar. Vanaf heden gaat OPEC+ 400.000 vaten per dag meer produceren.

Bedrijfsnieuws

De halfjaarcijfers van Heineken leverden een koerswinst op van 0,6 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022.

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de Structured Alpha Funds van Allianz Global Investors, wat een substantiële impact kan hebben op de financiële resultaten, zo waarschuwde de verzekeraar. Het aandeel verloor bijna 8 procent op de Duitse beurs. De Franse concurrent AXA steeg in Parijs ruim 4 procent.

FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van het jaar meer dan een half miljoen nieuwe klanten verwelkomd, wat neerkomt op een toename met 41 procent sinds eind vorig jaar. Het aandeel daalde in Frankfurt desondanks met bijna 16 procent.

Volgens de EBA blijft de bankensector in de Europese Unie in het ongunstige scenario, dat wil zeggen als er 265 miljard euro aan buffers verdampt, toch goed overeind. De zogeheten CET1 ratio zal boven de 10 procent blijven, tegen 15 procent in 2020. Bankaandelen als Deutsche Bank, Société Générale, UniCredit en ING sloten overwegend lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.