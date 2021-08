AEX scherpt record licht aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is augustus met winst begonnen, met een nieuw record voor de AEX. Op een slotstand van 758,22 punten, steeg de hoofdindex 0,5 procent.

"De stijging op de aandelenbeurzen lijkt door niets gestopt te kunnen worden en de grafieken ogen ijzersterk. De volatiliteit nam wel wat toe vanwege zorgen om het economische herstel en de opkomst van de deltavariant, maar toch blijven de indices per saldo stijgen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak ging de aandacht uit naar het sentiment onder de inkoopmanagers in de industrie. De index voor de industrie in de eurozone daalde van 63,4 in juni naar 62,8 afgelopen maand. Eerder werd voor juli een index van 62,6 gemeld.

"Dat de groei in juli iets afkoelde na een recordgroei in het tweede kwartaal zou op zich geen punt moeten zijn", reageerde econoom Chris Williamson van Markit. Maar, zo benadrukte hij, fabrikanten hebben, net als toeleveranciers, moeite om hun productie te verhogen om aan de vraag te kunnen beantwoorden. "En dat jaagt de prijzen omhoog."

In Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vertraagde de groei, net als in het Verenigd Koninkrijk, maar in Duitsland was in juli sprake van een groeiversnelling.

In China was er ook een groeivertraging, en de inkoopmanagersindex wijst nog maar nauwelijks op groei. In de Verenigde Staten was het beeld gemengd.

De inkoopmanagersindex van Markit voor de Amerikaanse industrie steeg in juli sterker dan aanvankelijk verwacht, naar 63,4. Williamson van Markit benadrukte ook hier dat fabrikanten en toeleveranciers opnieuw moeite hadden om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen. En dat leidde tot een recordstijging van de prijzen.



De inkoopmanagersindex voor de industrie in de VS berekend door de ISM liet juist een groeivertraging zien tot 59,5, waar een lichte stijging was voorspeld.

Later deze week kan de markt aan de slag met de banenrapporten uit de VS. "Er zijn weinig signalen dat de situatie fundamenteel veranderd is ten opzichte van de voorgaande maand. Ondernemers klagen nog steeds dat het moeilijk is om medewerkers te vinden. De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering blijven al weken stabiel en dat past niet bij een arbeidsmarktherstel, bovendien staat het aantal openstaande vacatures op recordniveau", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Wellicht is het wachten tot september of oktober vooraleer de arbeidsmarkt het verdere herstel inzet", aldus de econoom.

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,1884. WTI-olie verloor bijna 4 procent tot 71,25 dollar. Vanaf heden gaat OPEC+ 400.000 vaten per dag meer produceren.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan de leiding met een koerswinst van 2,6 procent. ASML won 2,1 procent en Prosus volgde met 1,4 procent.

Shell, dat een koersdoelverhoging kreeg van Berenberg, leverde een groot deel van de winst in de middaghandel in, in het spoor van een stevig dalende olieprijs. Het aandeel won uiteindelijk 0,4 procent.

De halfjaarcijfers van Heineken leverden een koerswinst op van 0,6 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022. De sterke resultaten van de bierbrouwer in de eerste helft van 2021 zijn volgens ING te danken aan eenmalige factoren, die duidelijk worden als de resultaten worden vergeleken met die in 2019. "En de outlook van het bedrijf laat zien dat de marge in de tweede helft van 2021 en in 2022 zal blijven dalen." Toch rekent Jefferies erop dat analisten hun taxaties met meer dan 5 procent zullen verhogen.

De verliezen waren over het algemeen beperkt. RELX en Unilever daalden tot een half procent. ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1,8 procent.

In de AMX werden de cijfers van OCI aanvankelijk beloond met een aardige koerswinst, maar het bedrijf leverde rond het slot toch een half procent in. OCI kwam volgens ING met sterke resultaten dankzij hogere volumes en dito prijzen.

De grootste stijger was Air France-KLM met een plus van 4 procent. Fugro leverde juist meer dan 4 procent in als hekkensluiter.

Bij de smallcaps ging CM.com bijna 10 procent in het groen. Vastgoedfondsen Wereldhave en Vastned wonnen 1 tot bijna 3 procent. Brunel, vorige week nog sterk na de kwartaalcijfers, verloor 2,5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen.