Beursblik: resultaatverbetering verwacht bij Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft in de eerste zes maanden van 2021 vermoedelijk een verdere omzetgroei en margeverbetering weten te realiseren. Dit schreven analisten van Credit Suisse recent in een analyse.

In het eerste kwartaal was sprake van een autonome omzetgroei van 4 procent en de analisten van de Zwitserse bank verwachten dat deze positieve trend is voortgezet. In de eerste zes maanden van 2020 werd een omzet van 2.294 miljoen euro behaald, wat toen een autonome groei van 3 procent betekende.

In het eerste kwartaal van 2021 was 81 procent van de omzet van Wolters Kluwer terugkerend en was bij de belangrijkste divisies, uitgezonderd Legal & Regulatory, sprake van groei en steeg de aangepaste EBITDA met 8 procent.

De aangepaste operationele winstmarge steeg in de periode januari tot en met maart met 290 basispunten en voor de halfjaarcijfers voorspelt Credit Suisse een verdere stijging met 150 basispunten tot 26,7 procent of mogelijk zelfs meer dan 27 procent. In de eerste zes maanden van 2020 kwam de winstmarge uit op 25,2 procent.

Outlook

Voor heel 2021 rekent Wolters Kluwer op een operationele winstmarge van 24,5 tot 25,0 procent, tegenover 24,4 procent in 2020. De aangepaste winst per aandeel moet ten opzichte van de 3,13 dollar die in 2020 werd behaald dit jaar met zo'n 5 procent stijgen.

Credit Suisse ziet sowieso een verbetering in het momentum voor het databedrijf en verhoogde recent dan ook de verwachting voor de autonome groei van 3,0 naar 3,7 procent in 2021 en van 3,2 naar 3,6 procent in 2022.

De Zwitserse bank heeft een Outperform advies op het aandeel en een koersdoel van 90 euro. Wolters Kluwer, dat woensdag voorbeurs de boeken opent, noteerde maandagmiddag 1,1 procent lager op 94,98 euro.