Brussel onderzoekt overname Kustomer door Facebook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de overname van Kustomer door Facebook. Dit maakte de Commissie maandagmiddag bekend. De Commissie is bezorgd dat de overname de concurrentie wegneemt in de markt voor zogeheten customer relationship management software. Ook vreest eurocommissaris Margrethe Vestager dat de transactie de positie van Facebook in online display advertenties verder versterkt doordat de Amerikaanse social mediagigant nog meer data tot zijn beschikking krijgt voor het personaliseren van advertenties. "Het is belangrijk om mogelijke problematische overnames door bedrijven die al dominant zijn in bepaalde markten nauwkeurig te bekijken", zei Vestager in een toelichting. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

