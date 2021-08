Update: Omzetgroei voor koffiebedrijf JDE Peet's

(ABM FN-Dow Jones) Koffiebedrijf JDE Peet's heeft de omzet in de eerst helft van 2021 zien stijgen en de onderliggende winstgevendheid zien aantrekken en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van het koffiebedrijf uit Amsterdam.

"Gebaseerd op de progressie die we maakten in de eerste helft van 2021 en onze huidige verwachtingen voor de rest van het jaar, hebben we vertrouwen dat we de outlook voor dit jaar zullen halen", zei CEO Fabien Simon woensdag in een toelichting. Wel wees hij daarbij op de inflatie en de aanhoudende onzekerheid van de coronacrisis.

De verkoop van koffie voor gebruik in bijvoorbeeld de horeca was weer winstgevend, en liet een kleine omzetplus van krap een procent zien in het afgelopen halfjaar. Een positief effect was zichtbaar in het tweede kwartaal toen veel horecazaken hun deuren weer mochten openen.

De omzet van JDE Peet's steeg op jaarbasis met een half procent naar 3,2 miljard euro. Autonoom ging het om een stijging van 4,2 procent. Analisten rekenden vooraf op een autonome krimp.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 636 miljoen euro, een afname van 1,0 procent op jaarbasis. Autonoom was er een stijging 0,8 procent.

De onderliggende winst in de eerst helft van 2021 bedroeg 446 miljoen euro. Dit was in de eerste zes maanden van 2020 nog 393 miljoen euro. Per aandeel steeg de winst met krap 73 procent van 0,44 naar 0,76 euro. Onderliggend was die plus een stuk kleiner met net geen 13 procent tot 0,89 euro per aandeel.

De vrije kasstroom kwam afgelopen halfjaar uit op 553 miljoen euro.

De schuldratio stond eind juni op 2,98. Dat was 3,23 aan het einde van 2020. Daarmee behaalde het koffiebedrijf de eigen doelstelling van een ratio kleiner dan 3.

Vooruitzichten

JDE Peet's rekent voor 2021 op een autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal dit jaar naar verwachting een lage enkelcijferige groei op autonome basis laten zien.

"We vergroten onze investeringen in de groei", zei het koffiebedrijf woensdag.

Op langere termijn mikt de onderneming op een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2021 autonoom moet groeien met 3 tot 5 procent.

Beleggers reageerden goed op de cijfers en zetten het aandeel 5,9 procent hoger.

Update: om toelichting CEO en koersreactie toe te voegen.