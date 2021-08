Beursblik: dure koffiebonen zetten JDE Peet's klem

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zijn somber over de aankomende halfjaarcijfers van koffiebedrijf JDE Peet's, nu de inkoopprijzen van koffiebonen blijven stijgen na vorstschade in Brazilië, terwijl prijsverhogingen tot groot verlies van marktaandeel leidden bij het merk Jacobs in Duitsland.

Analisten van Jefferies voorzien druk op de winstverwachting voor dit jaar en op de aandelenkoers na de halfjaarcijfers van 4 augustus.

Ze wijzen erop dat de prijzen voor Arabica-koffiebonen in juli met nog eens 30 procent zijn gestegen, na een stijging van 5 procent in juni, op nieuws dat de oogst in Brazilië onder druk staat door vorstschade. Dit kan nog doorwerken tot in 2022, voorziet Jefferies.

Intussen wijst een rapport van Nielsen voor juni erop dat JDE Peet's sneller marktaandeel verliest in Europa op het gebied van geroosterde en gemalen koffie, met name bij het merk Jacobs in Duitsland.

Dit lijkt een direct gevolg van het feit dat de verkoopprijs van Jacob's koffie in juni met 27 procent steeg, vooral doordat er minder koffie tegen actieprijzen werden aangeboden. Hierdoor daalde het volume met 56 procent. Het merk Jacobs, volgens JDE Peet's zelf een parel in de portefeuille, lijkt daarmee niet sterk genoeg om de vereiste prijsstijgingen te dragen.

Het wordt volgens Jefferies steeds moeilijker voor JDE Peet's om de beoogde vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 5 procent dit jaar te halen. De hogere inkoopprijs van de koffiebonen kan de omzet nog wel opkrikken, maar zal vermoedelijk ten koste gaan van de marges.

Jefferies rekent voor het afgelopen halfjaar op een autonome winstdaling met 7 procent, waar de consensusverwachting uitgaat van 3 procent minder winst.

Analisten van JP Morgan wijzen erop dat niet alleen in Europa de concurrentie van Nestlé's Nespresso fel is, maar dat ook in Azië het marktklimaat moeilijk is. JPMorgan voorziet een tegenvallende groei van het EBIT-resultaat in 2022 vanwege de hogere inkoopkosten.

Jefferies heeft een Underperform advies en koersdoel van 26,50 euro. JPMorgan heeft recent het advies verlaagd naar Neutraal en verlaagde het koersdoel van 39,00 naar 36,00 euro.

JDE Peet's opent woensdag de boeken.