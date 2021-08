Prosus investeert opnieuw in Latijns-Amerika

(ABM FN-Dow Jones) Prosus investeert 1 miljard Braziliaanse real, omgerekend ruim 160 miljoen euro, in zijn Braziliaanse dochter Movile, dat belangen heeft in maaltijdbezorger iFoods en de fintechbedrijven MovilePay en Zoop. Dit maakte de investeerder uit de AEX-index maandag bekend.

Het geld gaat onder andere naar verdere groei van iFoods, waarin ook Just Eat Takeaway een groot belang heeft. Ook is het bedoeld voor MovilePay, Zoop en Mensajeros Urbanos, een logistiekbedrijf uit Colombia dat snel aan het groeien is in Mexico en elders in Latijns-Amerika. Bovendien zoekt het bedrijf naar nieuwe startups.

Roger Rabalais, CFO van Prosus Food en bestuursvoorzitter van Movile, prijst de manier waarop Movile als investeerder nauw samenwerkt met bedrijven, op een vergelijkbare manier als Prosus dat zelf doet. Prosus is meerderheidsaandeelhouder van Movile.

De sterke groei van internetwinkelen in Latijns-Amerika creëert behoefte aan meer en betere logistieke centra, en daar blijft Movile in investeren, evenals in fintech. Een derde tak waar Movile zich op richt is gaming. Daarin worden reeds 50 miljoen spelers per maand bereikt met de merken PlayKids en Afterverse.