Beursblik: Bank of America handhaaft koopadvies op Just Eat Takeaway

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America houdt vertrouwen in Just Eat Takeaway, ondanks dat er opnieuw een verlaging van de EBITDA moest worden verwerkt. De waardering van de Amsterdamse maaltijdbezorger is relatief laag, aldus de analisten. De Amerikaanse bank herhaalde daarom maandag het koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 135,00 euro. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg maandag een half procent naar 75,26 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.