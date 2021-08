Amerikaanse futures wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen rond lunchtijd op een hogere opening aan het begin van de nieuwe maand, terwijl beleggers zich in de handen wrijven over verwachte sterke bedrijfsresultaten. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen. Beleggers zijn optimistisch dat de economische groei de winsten van bedrijven zal aanjagen en aandelenkoersen verder zal laten stijgen, hoewel minder sterk dan voorheen. "Er zijn een paar goede redenen waarom de economie zal blijven groeien in een bovengemiddeld tempo", zei Edward Smith van Rathbone Investment Management. Consumenten geven hun geld vrijelijk uit, bedrijven willen investeren en vullen hun voorraden aan." Volgens Smith is dat voldoende om de winstcijfers tot het einde van het jaar sterk te houden. Sommigen zijn echter voorzichtig, omdat een zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus, een langer durende periode van hoge inflatie en Chinese inspanningen om technologiebedrijven in toom te houden tot meer volatiliteit kunnen leiden. Positief voor de stemming waren uitspraken van de Chinese beurswaakhond, die zei samen te zullen werken met Washington rond Amerikaanse beursnoteringen van Chinese bedrijven, nadat de Amerikaanse evenknie aankondigde kritischer te gaan kijken naar Chinese bedrijven die aandelen in de VS willen verkopen. De euro/dollar noteerde op 1,1890. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1863 op de borden. Er worden sterke economische cijfers verwacht uit de Verenigde Staten deze week, waardoor de dollar waarschijnlijk niet verder zal verzwakken, stelde ING. Met name het officiële banenrapport van aanstaande vrijdag zou een nieuwe richting voor het muntpaar euro/dollar kunnen inluiden. Voor vanmiddag kijkt de markt naar het sentiment onder de inkopers in de industrie. In China is volgens deze data de groei vrijwel tot stilstand gekomen, terwijl Europa een groeivertraging liet zien. Olie noteerde maandag lager. Een septemberfuture West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 72,69 dollar, terwijl een septemberfuture Brent 1,4 procent goedkoper werd op 74,38 dollar.



Bedrijfsnieuws Square verloor in de handel voorbeurs 5 procent. Het betaalbedrijf koopt het Australische Afterpay voor 29 miljard dollar, geheel te voldoen in aandelen. Met Afterpay kunnen consumenten goederen kopen op afbetaling, zonder rente. Samsung heeft Intel ingehaald als grootste chipfabrikant ter wereld, naar omzet gemeten. Intel wil binnen vier jaar weer de leiding in de sector terugpakken. Vanavond nabeurs opent NXP de boeken. De Brits-Aziatische bank HSBC meldde een beter dan verwachte kwartaalwinst van 3,4 miljard dollar en gaat weer dividend uitkeren. Het aandeel steeg 1 procent in Londen. Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloot vrijdag lager. De S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.395,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.935,47 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 14.672,68 punten.

