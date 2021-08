Europese beurzen positief gestemd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur in het groen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 464,51 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 15.576,16 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 6.669,46 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,9 procent hoger op 7.097,30 punten.

"Er zijn op dit moment zoveel tegengestelde ontwikkelingen gaande die de markten beïnvloeden", aldus fondsbeheerder Sebastian Mackay van Invesco. Hij rekenkt de komende periode op meer volatiltieit, maar denkt wel dat de aandelenmarkten zullen blijven stijgen, "omdat we nog steeds economische groei zien".

Macro-economisch lag de nadruk vanochtend op de inkoopmanagersindices voor de industrie in China en de belangrijkste Europese landen.

In China is de industriële groei opnieuw vertraagd en met een indexstand van 50,3 in juli blijft de groei zeer zwak. In de eurozone bleef de industrie in juli groeien, hoewel iets langzamer. De index voor de industrie in de eurozone steeg van 63,4 in juni tot 62,8 in juli.

"Dat de groei in juli iets afkoelde na een recordgroei in het tweede kwartaal zou op zich geen punt moeten zijn", reageerde econoom Chris Williamson van Markit maandag. Maar, zo benadrukte hij, fabrikanten hebben, net als toeleveranciers, moeite om hun productie te verhogen om aan de vraag te kunnen beantwoorden. "En dat jaagt de prijzen omhoog."

De groei vertraagde in Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en het VK, maar versnelde in Duitsland.

Vanmiddag staan de Amerikaanse inkoopmanagersdata van zowel ISM als Markit op de agenda.

Olie werd maandag goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate daalde 1,6 procent tot 72,77 dollar, terwijl een oktober-future Brent 1,0 procent lager bewoog op 74,37 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1893.

Bedrijfsnieuws

Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de Structured Alpha Funds van Allianz Global Investors, wat een substantiële impact kan hebben op de financiële resultaten, zo waarschuwde de verzekeraar. Het aandeel keldert 6,0 procent op de Duitse beurs. De Franse concurrent AXA steeg in Parijs bijna 4 procent.

FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van het jaar meer dan een half miljoen nieuwe klanten verwelkomd, wat neerkomt op een toename met 41 procent sinds eind vorig jaar. Het aandeel daalde in Frankfurt desondanks met 14 procent.

Volgens de EBA blijft de bankensector in de Europese Unie in het ongunstige scenario, dat wil zeggen als er 265 miljard euro aan buffers verdampt, toch goed overeind. De zogeheten CET1 ratio zal boven de 10 procent blijven, tegen 15 procent in 2020. De Belgische en Nederlandse banken staan er goed voor, aldus de Europese bankautoriteit. Maar dat geldt niet voor alle banken. Deutsche Bank bijvoorbeeld komt in 2023 bij tegenwind uit op 7,4 procenten het Spaanse Banco de Sabadell op 6,5 procent. Bij het Franse Société Générale daalt de ratio naar 7,5 procent. Het Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena daalt zelfs naar 0,1 procent negatief. De aandelen ING, ABN AMRO en KBC stegen maandag. Ook Deutsche Bank boekte een kleine winst en Société Générale vond ook het groen. Banco de Sabadell won zelfs 2,7 procent, maar Banca Monte dei Paschi di Siena werd een procent goedkoper.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,6 procent in het groen

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,5 procent tot 4.395,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.935,47 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 14.672,68 punten.