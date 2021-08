Beursblik: stijgende resultaten DSM verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het tweede kwartaal van 2021 zowel de omzet als de winstgevendheid zien stijgen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan een consensusverwachting van het chemiebedrijf. De analisten verwachten een omzet van 2.229 miljoen euro. Dat was een jaar eerder in het tweede kwartaal nog 2.020 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Nutrition vermoedelijk 1.717 miljoen euro bij. De aangepaste EBITDA kwam het afgelopen kwartaal naar verwachting uit op 461 miljoen euro, 90 miljoen euro hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In aanloop naar de kwartaalcijfers kreeg DSM van verschillende banken een koersdoelverhoging. JPMorgan Cazenove verwacht dat de goede trend bij Nutrition heeft doorgezet en dat er bij Materials een sterk herstel plaatsvond. Mocht DSM inderdaad op een omzet van 2,2 miljard euro uitkomen, dan komt dit volgens de Amerikaanse zakenbank neer op een autonome omzetgroei van 9 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, toen er nog geen coronacrisis was. Jaarverwachting DSM verwacht voor heel dit jaar een stijging van de aangepaste EBITDA met circa 15 procent. Analisten rekenen op een jaaromzet van 8.782 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 1.767 miljoen euro. Daarmee zijn ze wel iets positiever over het jaar 2021 dan in aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal. DSM publiceert de resultaten over het tweede kwartaal dinsdag voorbeurs. Maandagochtend noteerde het aandeel, op een groen Damrak, ruim een half procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.