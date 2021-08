Valuta: steun voor dollar op korte termijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING verwacht dat de dollar de komende dagen niet verder verzwakt, door sterke Amerikaanse economische cijfers die volgens de bank in aantocht zijn.



Ook zorgen over het economische herstel zal beleggers laten vluchten naar de dollar die hierdoor wordt gesteund. De euro stond maandag op 1,1884 dollar, nadat de eenheidsmunt de afgelopen dagen opveerde tot het niveau van een maand eerder, na een tussentijdse verzwakking. "De cijfers van deze week zouden beleggers per saldo optimistisch moeten houden over het economisch herstel in de Verenigde Staten en uiteindelijk de visie verstevigen dat de Federal Reserve binnenkort meer details geeft over zijn plannen om de monetaire verruiming af te bouwen", aldus ING. In combinatie met zorgen over de deltavariant van het coronavirus, die zich snel verspreidt, en onenigheid tussen Amerikaanse en Chinese toezichthouders, verwachten de analisten geen verdere waardedaling voor de Amerikaanse munt. De stijging van het Britse pond tegenover de dollar zal de komende dagen dan ook beperkt blijven, zelfs als een progressie is in de post-Brexit-onderhandelingen over het protocol voor Noord-Ierland en de Britse situatie met het coronavirus verder verbetert, volgens de analisten van ING. "Een substantiële stijging boven 1,40 zal deze week mogelijk geen verhaal zijn", denken de analisten. De Zwitserse frank zal waarschijnlijk sterk blijven tegenover de euro op de korte termijn, door de zorgen over het coronavirus die beleggers naar de veilige havens stuurt, meldden analisten van Commerzbank. Het rentebesluit van de Bank of England zal weinig stof doen opwaaien, voorziet ING verder. Donderdag staat dit besluit geagendeerd. Het Britse pond koerste maandag op 1,3917 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.