AEX op recordkoers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is augustus met winst begonnen en lijkt op weg naar een nieuw record voor de AEX. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX maandag een half procent hoger op 758,38 punten. Er zit volgens de kenners van Deutsche Bank nog wel meer in het vat. Zij verhoogden dit weekend hun koersdoel voor de S&P 500 index eind 2021 naar 4.500 punten, "na een geweldig cijferseizoen tot nog toe". De breder Amerikaanse index sloot vrijdag op 4.395 punten. Het belangrijkste cijfer staat voor vrijdag gepland, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank, met het Amerikaanse banenrapport. De Duitse bank rekent op een banengroei van 1 miljoen, terwijl de consensus op 900.000 ligt. Op macro-economisch vlak ging de aandacht vanochtend uit naar het sentiment onder de inkoopmanagers in de industrie. De index voor de industrie in de eurozone daalde van 63,4 in juni naar 62,8 afgelopen maand. Eerder werd voor juli een index van 62,6 gemeld. "Dat de groei in juli iets afkoelde na een recordgroei in het tweede kwartaal zou op zich geen punt moeten zijn", reageerde econoom Chris Williamson van Markit maandag. Maar, zo benadrukte hij, fabrikanten hebben, net als toeleveranciers, moeite om hun productie te verhogen om aan de vraag te kunnen beantwoorden. "En dat jaagt de prijzen omhoog." In Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vertraagde de groei, maar in Duitsland was in juli sprake van een versnelling. In China was er ook een groeivertraging, en de inkoopmanagersindex wijst nog maar nauwelijks op groei. Vanmiddag volgen de inkoopdata uit de VS nog. De euro/dollar handelde op 1,1885 en olie werd een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield aan de leiding met een koerswinst van 3,2 procent. Aegon werd 1,9 procent duurder, net als Shell, dat een koersdoelverhoging kreeg van Berenberg. De halfjaarcijfers van Heineken leverden een koerswinst op van 0,8 procent. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022. De sterke resultaten van de bierbrouwer in de eerste helft van 2021 zijn volgens ING te danken aan eenmalige factoren, die duidelijk worden als de resultaten worden vergeleken met die in 2019. "En de outlook van het bedrijf laat zien dat de marge in de tweede helft van 2021 en in 2022 zal blijven dalen." Toch rekent Jefferies erop dat analisten hun taxaties met meer dan 5 procent zullen verhogen. De verliezen waren beperkt. Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer daalden 0,5 en 0,7 procent en Unilever verloor 0,7 procent. In de AMX werden de cijfers van OCI beloond met een koerswinst van 2,0 procent. OCI kwam volgens ING met sterke resultaten dankzij hogere volumes en dito prijzen. De grootste stijger was Air France-KLM met 6,9 procent. Daar stonden Arcadis en Fugro tegenover met verliezen van 0,6 en 2,6 procent. Bij de smallcaps ging CM.com 3,9 procent in het groen en Vastned en Wereldhave wonnen circa 2,5 procent. Ordina en Brunel, die vorige week met cijfers kwamen, daalden 0,7 en 2,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

