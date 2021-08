FlatexDEGIRO groeit flink door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDEGIRO heeft in de eerste helft van het jaar meer dan een half miljoen nieuwe klanten verwelkomd, wat neerkomt op een toename met 41 procent sinds eind vorig jaar. Dat maakte de online-broker maandag bekend. Volgens de voorlopige cijfers had de broker eind juni 1,75 miljoen klanten. "We zijn op weg om online brokerage tot een retailproduct te maken in Europa", zei CEO Frank Niehage in een toelichting. FlatexDEGIRO wil de komende maanden inzetten op het bereiken van marktleiderschap in de "onderontwikkelde" groeimarkten op het Europese vasteland, met name Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Zwitserland. Het bedrijf zegt concurrenten zoals Avanza, Fineco en Nordnet consistent af te troeven met sterkere groei, met name ook bij de gewenste doelgroep van beleggers tussen 25 tot 55 jaar. Het vermogen dat beleggers aan flatexDEGIRO in bewaring geven verdriedubbelde op jaarbasis tot meer dan 40 miljard euro. Het aantal uitgevoerde transacties steeg tot 53 miljoen stuks. Dit leverde een omzet op van 226 miljoen euro, ruim het dubbele van de eerste helft van 2020, en een aangepaste winst per aandeel van 2,40 euro, wat een stijging van 79 procent inhoudt. FlatexDEGIRO zegt sterk overtuigd te zijn dat de doelstellingen van 2,0 miljoen tot 2,2 miljoen klanten en 90 miljoen tot 110 miljoen transacties eind dit jaar zullen worden gehaald. Over vijf jaar ziet het bedrijf voor zich 7 tot 8 miljoen klanten te hebben. Het Duitse Flatex fuseerde in juni 2021 met het Nederlandse Degiro na de overname in juli 2020. Sinds de overname profiteert Flatex van zeer sterke groei die mede dankzij het platform van Degiro kon worden behaald, maar ook door de populariteit van beleggen door de coronacrisis. In mei werd bekend dat de top van Degiro vertrekt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.