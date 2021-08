Heineken waarschuwt voor tegenwind Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste zes maanden van 2021 een duidelijk herstel geboekt en de winst veel harder zien oplopen dan analisten hadden voorzien, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft. Dit bleek maandag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van de Amsterdamse brouwer. CEO Dolf van den Brink sprak van een sterke set resultaten. De winst steeg dankzij een combinatie van meer omzet, kostenbesparingen en het doorrekenen van hogere kosten. Maar, zo waarschuwde Van den Brink, er zijn ook redenen om voorzichtig te zijn. Naast de coronacrisis, die vooral in Azië en Afrika een gevaar vormt, wees de topman op de stijgende kosten voor grondstoffen, wat op het huidige niveau Heineken zal raken in de tweede helft van dit jaar en de marge nog verder zal drukken. Voor 2022 vreest Heineken zelfs een significante tegenwind. Van den Brink verwacht dat de tweede helft van het jaar lastiger zal zijn dan de tweede helft van 2020 en dat de resultaten dit jaar lager zullen uitpakken dan in 2019.



Heineken kon afgelopen halfjaar profiteren van een makkelijke vergelijkingsbasis nu de horeca in verschillende delen van de wereld weer geleidelijk opent gaat. In de eerste zes maanden van 2021 behaalde Heineken op autonome basis een 14,1 procent hogere omzet van 10,0 miljard euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 9,9 miljard euro. De biervolumes stegen met 9,6 procent. Dit zou volgens de analisten 9,2 procent zijn. Het merk Heineken groeide zelfs met bijna 20 procent. De regio Afrika, het Midden-Oosten en Oost Europa was goed voor een omzetplus van 30,4 procent en de Amerika's voor 25,7 procent. Europa groeide ook, maar met 3,0 procent wel het minst. Azië den het met 5,4 procent beter. De operationele winst, op beia, kwam uit op 1,6 miljard euro, een autonome stijging van 109 procent. Analisten rekenden op een plus van 54 procent en op 1,2 miljard euro. Onder de streep rekende de consensus op een nettowinst van 462 miljoen euro, of 651 miljoen euro op beia. Heineken kwam daadwerkelijk uit op respectievelijk 1,0 miljard en 896 miljoen euro. Heineken wil een interimdividend uitkeren van 0,28 euro per aandeel. Het aandeel handelt op 4 augustus ex-dividend. Outlook Heineken zei bij de laatste kwartaalupdate dat wisselkoerseffecten de omzet dit jaar met ongeveer 450 miljoen euro raken en de operationele en nettowinst met 90 en 40 miljoen euro. Bij de vorige kwartaalupdate rekende de brouwer nog op 570 miljoen euro, 100 miljoen en 50 miljoen euro. De brouwer zal dit jaar 1,8 miljard dollar investeren. Dat was in 2020 1,6 miljard euro. In heel 2021 zullen de biervolumes volgens de analisten autonoom met 8,0 procent stijgen na een min van 8,1 procent in 2020. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op 21,6 miljard euro, tegenover 19,7 miljard euro in 2020, een autonome stijging van 11,4 procent na een krimp van 11,9 procent een jaar eerder. In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.