Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 84 punten voor de Duitse DAX, een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 34 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De maandenlange rally is de afgelopen weken beginnen te sputteren door signalen dat de economische groei mogelijk vertraagt. De deltavariant is nog altijd een punt van zorg en verstoringen in de aanvoerketen lijken aan te houden,



Ook blijven er zorgen over China, waar de autoriteiten flink bezig zijn de tech- en de onderwijssector aan banden te leggen.

"Er zijn momenteel zoveel tegenstrijdigde bewegingen die de markten beïnvloeden", zei marktanalist Sebastian Mackay van Invesco. Hij rekent op meer volatiliteit, maar "we zullen blijven stijgen omdat we nog steeds economische groei zien", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de inflatie in de eurozone in juli is uitgekomen op 2,2 procent, van 1,9 procent in juni en 2,0 procent in mei.

De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent, waar 1,9 procent was voorspeld. Econoom Carsten Brzeski van ING schreef de misser toe aan de problemen in de aanvoerketen, maar verwacht wel dat de economie aan het eind van het jaar weer op het niveau zit van voor de coronapandemie.

In het afgelopen kwartaal groeide de economie in de eurozone met 2,0 procent, wat sterker was dan de 1,5 procent waar de markt op rekende. In het eerste kwartaal was nog sprake van een lichte krimp.

Bedrijfsnieuws



Air France-KLM realiseerde in het tweede kwartaal een positieve kasstroom dankzij nieuwe boekingen, terwijl de luchtvaarder een positieve EBITDA verwacht in het lopende derde kwartaal. Het verlies bleef in het tweede kwartaal aanzienlijk. Het aandeel daalde circa 4,5 procent.

International Consolidated Airlines Group, moederbedrijf van onder meer British Airways, verwacht te kunnen profiteren van een toename in het vliegverkeer nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar geeft nog geen concrete outlook. In het tweede kwartaal lag het passagiersvervoer op 22 procent van het niveau van voor de pandemie. Het aandeel sloot 7,2 procent lager.

BNP Paribas behaalde in het tweede kwartaal een hogere winst, dankzij hogere inkomsten en omdat er minder geld in de stroppenpot ging. Het aandeel verloor 1,1 procent.

Bij UniCredit was het beeld vergelijkbaar. Dankzij een kleinere stroppenpot, kwam de winst flink boven de verwachting uit. Het aandeel steeg 3,3 procent.

Herverzekeraar Swiss Re wist in de eerste jaarhelft weer winst te behalen en verwacht dat de impact van de coronapandemie in de komende kwartalen verder zal afnemen. Het aandeel daalde 2,8 procent.

In Frankfurt vielen Siemens Healthineers en RWE op na het verhogen van hun winstverwachtingen. Siemens Healthineers won 0,4 procent, terwijl de koers van nutsbedrijf RWE 0,3 procent steeg.

Staalproducent Aperam publiceerde indrukwekkende cijfers. Het aandeel verloor in Amsterdam en Brussel evenwel 0,4 procent.

Euro STOXX 50 4.089,30 (-0,7%)

STOXX Europe 600 461,74 (-0,5%)

DAX 15.544,39 (-0,6%)

CAC 40 6.612,76 (-0,3%)

FTSE 100 7.032,30 (-0,7%)

SMI 12.116,82 (+0,3%)

AEX 754,31 (-0,5%)

BEL 20 4.200,47 (-0,4%)

FTSE MIB 25.363,02 (-0,6%)

IBEX 35 8.675,70 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De maandenlange rally in Amerikaanse aandelen is de afgelopen weken fragiel geworden door tekenen dat het tempo van de economische groei mogelijk vertraagt, terwijl ook de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen voor goederen voortduurt. Aanhoudende zorgen over China's inperking van zijn internet- en technologieactiviteiten, evenals hoge verwachtingen voor bedrijfswinsten, wogen deze week tevens op het sentiment.

Tegenvallende cijfers van Amazon donderdag laat en de zwakkere vooruitzichten deden Wall Street tevens opschrikken.

"De omzet lag met 113 miljard dollar nog steeds ruim boven de 110 miljard dollar, terwijl de omzet voor het derde kwartaal naar verwachting even goed zal zijn. Dit was gewoon niet goed genoeg", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de PCE inflatie in juni is gestabiliseerd op 4,0 procent. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is in juni uitgekomen op 3,5 procent, waar 3,6 procent werd voorspeld.

Voor de persoonlijke inkomens in juni werd een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de inkomens daadwerkelijk 0,1 procent stegen. De bestedingen liepen met 1,0 procent op, waar een stijging met 0,7 procent was voorspeld.

De arbeidskosten in de VS zijn in het tweede kwartaal minder hard gestegen dan verwacht, met 0,7 procent waar 0,9 procent was voorzien. Op jaarbasis stegen de arbeidskosten met 2,9 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli gedaald, maar minder dan eerder werd verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 85,5 eind juni naar 81,2 eind juli. Een voorlopig cijfer wees nog een niveau van 80,8.

De economische activiteit in de regio Chicago is in juli sterker dan verwacht gestegen, al bleef de index wel nipt onder de uitzonderlijke piek van mei toen deze de hoogste stand sinds 1973 bereikte. De index steeg van 66,1 in juni naar 73,4.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,5 procent, ofwel 0,33 dollar, hoger op 73,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de olieprijs zelfs 2,6 procent. Op maandbasis steeg de olieprijs 0,7 procent.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Kort na opening verschijnen een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie van juli, gevolgd door de bouwuitgaven van juni.

Bedrijfsnieuws

Chevron boekte in het tweede kwartaal een winst van 3,1 miljard dollar, waarbij de energiereus kon profiteren van de hogere olieprijzen. Ondanks het verbeterde resultaat gaat Chevron zijn kapitaalinvesteringen niet opschroeven. Wel wordt de aandeleninkoop hervat. Het aandeel daalde bijna 1,0 procent.

Sectorgenoot Exxon Mobil heeft het tweede kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht en wist ook weer zwarte cijfers te schrijven. CEO Darren Woods sprak van een positief momentum bij alle divisies, omdat de vraag toenam dankzij het mondiale economische herstel. Het aandeel verloor circa 2,3 procent.

Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en was positief over het net gestarte nieuwe boekjaar. Het aandeel noteerde ruim 2,0 procent hoger.

Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal de omzet en winst zien stijgen, conform de analistenconsensus, maar waarschuwde wel dat de resultaten dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven winstverwachting zullen uitkomen. Het aandeel daalde ruim 4,5 procent.

AbbVie heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en stelde de outlook voor de aangepaste winst opwaarts bij. Over de nettowinst per aandeel werd de biofarmaceut iets voorzichtiger. Het aandeel verloor bijna 2,0 procent.

Caterpillar realiseerde in het tweede kwartaal van een groeiversnelling. De omzet steeg met 29 procent naar 12,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal was er een groei van 12 procent. Het aandeel noteerde circa 2,8 procent lager.

Amazon zet vrijdag de Nasdaq flink onder druk, nadat de webwinkelreus donderdag nabeurs met tegenvallende omzetcijfers kwam. Het aandeel noteerde circa 7,5 procent lager. Diverse analisten verlaagden al hun koersdoel na de resultaten.

Social media bedrijf Pinterest verloor ruim 18,0 procent. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet sterk, maar haakten ook een flink aantal gebruikers in de VS af.

Na de mislukte beursgang van Robinhood donderdag, toen het aandeel daalde van een introductiekoers van 38,00 dollar naar 34,82 dollar, steeg het aandeel 2,1 procent.

S&P 500 index 4.395,26 (-0,5%)

Dow Jones index 34.936,47 (-0,4%)

Nasdaq Composite 14.672,68 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie hoger

Nikkei 225 27.813,58 (+1,9%)

Shanghai Composite 3.448,31 (+1,5%)

Hang Seng 26.198,65 (+0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1869. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1863 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1858 op de borden.

USD/JPY Yen 109,69

EUR/USD Euro 1,1869

EUR/JPY Yen 130,21

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juli (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juli (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 HSBC - Cijfers tweede kwartaal (VK)

22:00 NXP Semiconductors - Cijfers tweede kwartaal (NL)