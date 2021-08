Weer enorme drukke week in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan, ondanks de vakantiestemming, opnieuw een erg drukke week tegemoet.

"Positieve, sterke bedrijfscijfers blijven de beurzen ondersteunen, al blijft een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus voor onzekerheid zorgen met betrekking tot het economisch herstel", vatten analisten van SEB het beurssentiment samen.

Een belangrijk thema voor de beurzen zijn de berichten uit China, waar toezichthouders bepaalde sectoren aan banden willen leggen. Bedrijven als Tencent, Alibaba en het grootste Chinese vastgoedbedrijf, Evergrande, stonden daardoor fors onder druk, net als aandelen van Chinese onderwijsbedrijven.

Simon Wiersma van ING waarschuwde voor een sneeuwbaleffect, "dat andere bedrijven worden meegetrokken in de problemen. Het is de vraag of (en zo ja, hoe) de Chinese overheid gaat ingrijpen", aldus de investment manager.

In de VS zou toezichthouder SEC voorlopig zelfs gestopt zijn met het beoordelen van Amerikaanse beursgangen van Chinese bedrijven vanwege het risico dat beleggers lopen door de reguleringsdrang van de Chinese overheid.

Agenda

De macro-agenda puilt deze week uit. Op maandag publiceert Markit de inkoopmanagersindices voor de industrie, op woensdag gevolgd door die voor de dienstensector. Afgelopen weekend publiceerde China deze cijfers al en uit deze overheidsdata bleek opnieuw een groeivertraging, voor de vierde maand op rij.

Tussendoor op dinsdag zijn er nog producentenprijzen in Europa, die een indicatie van de toekomstige inflatie geven, en de Amerikaanse fabrieksorders.

Op woensdag zijn er naast de inkoopdata voor de dienstensector ook de detailhandelsverkopen uit de eurozone, de wekelijkse olievoorraden uit de VS en het ADP-banenrapport, dat een opmaat is naar het officiële Amerikaanse banenrapport op vrijdagmiddag.

Donderdag is er in eigen land een inflatiecijfer en geeft Duitsland inzicht in de fabrieksorders. Verder zijn er de wekelijkse steunaanvragen in Amerika en de handelsbalans van de VS. Ook is er een rentebesluit van de Bank of England, terwijl het dinsdag al de beurt was aan de Reserve Bank of Australia.

Vrijdag let de markt naast het Amerikaanse banenrapport op de industriële productie in Duitsland.

Nadat het Damrak al een drukke week achter de rug heeft met een stroom aan bedrijfsresultaten, vooral op donderdag, belooft het komende week opnieuw druk te worden.

Maandag zal Heineken laten weten hoeveel biertjes het afgelopen kwartaal verkocht. DSM opent op dinsdag de boeken.

Halverwege de week is er aandacht voor IMCD, Wolters Kluwer en koffiespecialist JDE Peet's. Donderdag belooft opnieuw erg druk te worden. Dan is het de beurt aan Fagron, Pharming, SBM Offshore, Ctac en ‘avonds om tien uur aan Galapagos.

Vrijdag sluiten GrandVision en ING de week af. Nu GrandVision is verkocht zal dit vermoedelijk de laatste keer zijn dat de brillenspecialist zelfstandig met cijfers komt.

Maar niet alleen in Amsterdam is het een drukke week. Maandag opent bijvoorbeeld NXP, met Nederlandse wortels en een notering in de VS, de boeken. Dinsdag let de markt onder meer op BMW en BP. Ook geven Nikola en Lyft inzicht in de prestaties. Oprichter Trevor Milton van Nikola is afgelopen week aangeklaagd vanwege misleiding van beleggers.

Woensdag publiceert Commerzbank cijfers, net als Kraft Heinz en Uber.

Donderdag is er aandacht voor Bayer, dat nog altijd worstelt met de Roundup-Zaak. Beleggers in Air France-KLM en PostNL zullen met verhoogde interesse kijken naar de resultaten van Lufthansa en Deutsche Post. De milieubewuste belegger zal 's avonds de cijfers van Beyond Meat bestuderen.

Vrijdag belooft een rustige dag te worden in aanloop naar het weekend.