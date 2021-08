Goede interesse voor schalievelden Shell - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Verschillende oliereuzen hebben interesse in de olievelden van Royal Dutch Shell in het Permian Basin. Dit schreef persbureau Bloomberg dit weekend op basis van bronnen. De velden, vooral gelegen in Texas en mogelijk 10 miljard dollar waard, zouden de aandacht hebben getrokken van onder meer Devon Energy, ConocoPhilips en Chevron. Inmiddels zou Shell voor de potentiële kopers een dataroom hebben samengesteld. De betreffende velden waren vorig jaar goed voor ongeveer 6 procent van de totale olie- en gasproductie van Shell. Shell haalt in Texas vooral schalieolie uit de grond door middel van 'fracking', waarbij het gebruik van chemische stoffen leidt tot een hoge CO2-uitstoot. Eind mei legde een rechtbank in Den Haag Shell nog de verplichting op om de CO2-uitstoot per 2030 terug te brengen met 45 procent ten opzichte van 2019. Mocht Shell zich terugtrekken uit Texas dan komt het realiseren van deze opgelegde verplichting waarschijnlijk snel in zicht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

