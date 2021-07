Belgische en Nederlandse banken kunnen tegenwind opvangen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Belgische en Nederlandse banken kunnen tegen een stootje. Dit bleek vrijdagavond uit de resultaten van de Europese stresstest voor 2021 door de Europese bankautoriteit EBA. Door de stresstest stijgt de fully loaded common equity tier 1-ratio, de zogeheten CET1 ratio, van KBC in het basisscenario tot 19,5 procent eind 2023. In het ongunstige scenario zou deze ratio dalen tot 14,1 procent. Bij ABN AMRO gaat het in het basisscenario om en stijging van 17,7 naar 19,1 procent en in het ongunstige scenario om een daling naar 13,5 procent. ING meldde een CET 1 ratio van 16,1 procent in het basisscenario en een daling tot 11,0 procent bij tegenwind. Het niet genoteerde Rabobank komt bij zwaar weer uit op een ratio van 10,0 procent en Belfius op 13,7. Volgens de EBA blijft de bankensector in de Europese Unie in het ongunstige scenario, dat wil zeggen als er 265 miljard euro aan buffers verdampt, boven de 10 procent, tegen 15 procent in 2020. Overigens doen niet alle banken het zo goed als in België en Nederland. Deutsche Bank bijvoorbeeld komt in 2023 bij tegenwind uit op 7,4 procenten het Spaanse Banco de Sabadell op 6,5 procent. Bij het Franse Société Générale daalt de ratio naar 7,5 procent. Het Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena daalt zelfs naar 0,1 procent negatief. Het beste bestand tegen tegenwind zijn de Nederlandse BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank, die in 2023 onder het moeilijk scenario nog altijd uitkomen op een CET1 ratio van respectievelijk 23,5 en 37,8 procent. Zij komen ook van hoge niveaus, namelijk van 33,4 en 45,1 procent in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.