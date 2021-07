Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,5 procent tot 4.395,28 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.935,08 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 14.672,68 punten.

De maandenlange rally in Amerikaanse aandelen is de afgelopen weken fragiel geworden door tekenen dat het tempo van de economische groei mogelijk vertraagt, terwijl ook de problemen in de wereldwijde toeleveringsketen voor goederen voortduurt. Aanhoudende zorgen over China's inperking van zijn internet- en technologieactiviteiten, evenals hoge verwachtingen voor bedrijfswinsten, wogen deze week tevens op het sentiment.

Tegenvallende cijfers van Amazon donderdag laat en de zwakkere vooruitzichten deden Wall Street tevens opschrikken.

"De omzet lag met 113 miljard dollar nog steeds ruim boven de 110 miljard dollar, terwijl de omzet voor het derde kwartaal naar verwachting even goed zal zijn. Dit was gewoon niet goed genoeg", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de PCE inflatie in juni is gestabiliseerd op 4,0 procent. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is in juni uitgekomen op 3,5 procent, waar 3,6 procent werd voorspeld.

Voor de persoonlijke inkomens in juni werd een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de inkomens daadwerkelijk 0,1 procent stegen. De bestedingen liepen met 1,0 procent op, waar een stijging met 0,7 procent was voorspeld.

De arbeidskosten in de VS zijn in het tweede kwartaal minder hard gestegen dan verwacht, met 0,7 procent waar 0,9 procent was voorzien. Op jaarbasis stegen de arbeidskosten met 2,9 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli gedaald, maar minder dan eerder werd verwacht. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 85,5 eind juni naar 81,2 eind juli. Een voorlopig cijfer wees nog een niveau van 80,8.

De economische activiteit in de regio Chicago is in juli sterker dan verwacht gestegen, al bleef de index wel nipt onder de uitzonderlijke piek van mei toen deze de hoogste stand sinds 1973 bereikte. De index steeg van 66,1 in juni naar 73,4.

De euro/dollar noteerde op 1,1863. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1884 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1886 op de borden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,5 procent, ofwel 0,33 dollar, hoger op 73,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis steeg de olieprijs zelfs 2,6 procent. Op maandbasis steeg de olieprijs 0,7 procent.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Kort na opening verschijnen een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie van juli, gevolgd door de bouwuitgaven van juni.

Bedrijfsnieuws

Chevron boekte in het tweede kwartaal een winst van 3,1 miljard dollar, waarbij de energiereus kon profiteren van de hogere olieprijzen. Ondanks het verbeterde resultaat gaat Chevron zijn kapitaalinvesteringen niet opschroeven. Wel wordt de aandeleninkoop hervat. Het aandeel daalde bijna 1,0 procent.

Sectorgenoot Exxon Mobil heeft het tweede kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht en wist ook weer zwarte cijfers te schrijven. CEO Darren Woods sprak van een positief momentum bij alle divisies, omdat de vraag toenam dankzij het mondiale economische herstel. Het aandeel verloor circa 2,3 procent.

Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en was positief over het net gestarte nieuwe boekjaar. Het aandeel noteerde ruim 2,0 procent hoger.

Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal de omzet en winst zien stijgen, conform de analistenconsensus, maar waarschuwde wel dat de resultaten dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven winstverwachting zullen uitkomen. Het aandeel daalde ruim 4,5 procent.

AbbVie heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en stelde de outlook voor de aangepaste winst opwaarts bij. Over de nettowinst per aandeel werd de biofarmaceut iets voorzichtiger. Het aandeel verloor bijna 2,0 procent.

Caterpillar realiseerde in het tweede kwartaal van een groeiversnelling. De omzet steeg met 29 procent naar 12,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal was er een groei van 12 procent. Het aandeel noteerde circa 2,8 procent lager.

Amazon zet vrijdag de Nasdaq flink onder druk, nadat de webwinkelreus donderdag nabeurs met tegenvallende omzetcijfers kwam. Het aandeel noteerde circa 7,5 procent lager. Diverse analisten verlaagden al hun koersdoel na de resultaten.

Social media bedrijf Pinterest verloor ruim 18,0 procent. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet sterk, maar haakten ook een flink aantal gebruikers in de VS af.

Na de mislukte beursgang van Robinhood donderdag, toen het aandeel daalde van een introductiekoers van 38,00 dollar naar 34,82 dollar, steeg het aandeel 2,1 procent.