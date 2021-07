AEX met verlies de maand uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de maand juli met verlies geëindigd. Bij een slot van 754,31 punten op vrijdag, daalde de AEX 0,5 procent. Donderdag werd nog het record aangescherpt tot ruim 758 punten. Op maandbasis steeg de hoofdgraadmeter evenwel zo'n 3 procent.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de verliezen in Azië, "ondanks berichten dat Chinese toezichthouders hun strenge opvattingen over regulering wat lijken los te laten", wat erop duidt dat beleggers zich toch wel zorgen maken over de recente verkoopgolf.

De U.S. Securities and Exchange Commission zou ondertussen zijn gestopt met het verwerken van registraties voor Amerikaanse beursintroducties of de verkoop van andere effecten in de VS door Chinese bedrijven om nieuwe richtlijnen op te stellen voor beleggers die in deze bedrijven willen investeren. Dit meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De richtlijnen zouden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat de risico's zijn van strengere regelgeving die Chinese toezichthouders willen doordrukken, aldus het persbureau.

De reguleringsdrang van Beijing zorgde deze week voor flinke druk op aandelen als Tencent, Alibaba en vastgoedbedrijf Evergrande.

Simon Wiersma van ING waarschuwde voor een sneeuwbaleffect, "dat andere bedrijven worden meegetrokken in de problemen. Het is de vraag of (en zo ja, hoe) de Chinese overheid gaat ingrijpen", aldus de investment manager.

Vanmiddag verschenen belangrijke data uit de Verenigde Staten, over de persoonlijke inkomens en bestedingen, waarin ook de PCE inflatie werd vermeld. Deze laatste indicator stabiliseerde in juni op 4,0 procent. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is in juni uitgekomen op 3,5 procent, waar 3,6 procent werd voorspeld.

Voor de persoonlijke inkomens in juni werd een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de inkomens daadwerkelijk 0,1 procent stegen. De bestedingen liepen met 1,0 procent op, waar een stijging met 0,7 procent was voorspeld.

De industrie rond Chicago groeide in juli harder, terwijl het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan iets daalde.

De inflatie in de eurozone is in juli uitgekomen op 2,2 procent, van 1,9 procent in juni en 2,0 procent in mei.

De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent, waar 1,9 procent was voorspeld. Econoom Carsten Brzeski van ING schreef de misser toe aan de problemen in de aanvoerketen, maar verwacht wel dat de economie aan het eind van het jaar weer op het niveau zit van voor de coronapandemie.

In het afgelopen kwartaal groeide de economie in de eurozone met 2,0 procent, wat sterker was dan de 1,5 procent waar de markt op rekende. In het eerste kwartaal was nog sprake van een lichte krimp.

Economen van UniCredit wezen op het contrast met de juist tegenvallende groeidata uit de Verenigde Staten op donderdag. De analisten van de Italiaanse bank denken dat wanneer de euro zich weet te handhaven boven de 1,19 dollar, dat dan ook de 1,20 dollar haalbaar is in het huidige derde kwartaal.

Rond het slot noteerde de euro/dollar op 1,1858. Een vat WTI-olie noteerde stabiel rond 73,60 dollar.

Stijgers en dalers

IMCD ging vrijdag aan kop in de AEX, met een plus van 1,7 procent. Signify volgde met een winst van 1,6 procent.

Heineken, Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield belandden onderaan met verliezen van 2 tot 4 procent. Heineken opent maandagochtend de boeken.

Air France-KLM realiseerde in het tweede kwartaal een positieve kasstroom dankzij nieuwe boekingen, terwijl de luchtvaarder een positieve EBITDA verwacht in het lopende derde kwartaal. Het verlies bleef in het tweede kwartaal aanzienlijk, waarop het aandeel toch 4,6 procent daalde.

WDP wist wel te overtuigen na sterke cijfers en een outlookverhoging en steeg 1,7 procent, waarmee het aan kop ging. Aperam kwam weliswaar met prima kwartaalcijfers volgens analisten, maar leverde toch licht in.

InPost verloor bijna 6 procent en sloot daarmee de rij in de AMX. Persbureau Bloomberg meldt dat Templeton Asset Management via Goldman Sachs 9 miljoen aandelen wil verkopen. Daarbij is de verkoper bereid een korting te accepteren.

Bij de Smallcaps deed Brunel goede zaken, met een winst van 2,8 procent en won ook CM.com 2,8 procent. Ordina en Wereldhave, die eerder deze week de boeken openden, leverden opnieuw rond de 2 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam in het rood.