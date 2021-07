Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lagere opening voor Wall Street, met vooral een aardig verlies voor de Nasdaq. Richting de openingsbel lijkt de techindex een verlies van 1,2 procent tegemoet te gaan, terwijl de S&P 500 op koers ligt voor een openingsverlies van 0,7 procent en de Dow Jones 0,3 procent lijkt te verliezen.

Op maandbasis lijken de drie grote indexen nog wel met winst af te kunnen sluiten. Toch gaan de markten volgens vermogensbeheerder Sebastian Mackay van Invesco een "meer volatiele periode" in.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de verliezen in Azië, "ondanks berichten dat Chinese toezichthouders hun strenge opvattingen over regulering wat lijken los te laten", wat erop duidt dat beleggers zich toch wel zorgen maken over de recente verkoopgolf.

De U.S. Securities and Exchange Commission zou ondertussen zijn gestopt met het verwerken van registraties voor Amerikaanse beursintroducties of de verkoop van andere effecten in de VS door Chinese bedrijven om nieuwe richtlijnen op te stellen voor beleggers die in deze bedrijven willen investeren. Dit meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden.

De richtlijnen zouden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat de risico's zijn van strengere regelgeving die Chinese toezichthouders willen doordrukken, aldus het persbureau.

Voorbeurs verschenen belangrijke data uit de Verenigde Staten, over de persoonlijke inkomens en bestedingen, waarin ook de PCE inflatie werd vermeld. Deze laatste indicator stabiliseerde in juni op 4,0 procent. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is in juni uitgekomen op 3,5 procent, waar 3,6 procent werd voorspeld.

Voor de persoonlijke inkomens in juni werd een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de inkomens daadwerkelijk 0,1 procent stegen. De bestedingen liepen met 1,0 procent op, waar een stijging met 0,7 procent was voorspeld.

De arbeidskosten in de VS zijn in het tweede kwartaal minder hard gestegen dan verwacht, met 0,7 procent waar 0,9 procent was voorzien. Op jaarbasis stegen de arbeidskosten met 2,9 procent.

Later vanmiddag verschijnen nog de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar noteerde kort voor de openingsbel in New York op 1,1889. Een vat WTI-olie daalde licht tot 73,44 dollar.

Bedrijfsnieuws

Chevron boekte in het tweede kwartaal een winst van 3,1 miljard dollar, waarbij de energiereus kon profiteren van de hogere olieprijzen. Ondanks het verbeterde resultaat gaat Chevron zijn kapitaalinvesteringen niet opschroeven. Wel wordt de aandeleninkoop hervat. Het aandeel steeg voorbeurs ruim een procent.

Sectorgenoot Exxon Mobil heeft het tweede kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht en wist ook weer zwarte cijfers te schrijven. CEO Darren Woods sprak van een positief momentum bij alle divisies, omdat de vraag toenam dankzij het mondiale economische herstel. Het aandeel koerst af op een licht hogere opening.

Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien stijgen en was positief over het net gestarte nieuwe boekjaar. Het aandeel steeg voorbeurs ruim een procent.

Colgate-Palmolive heeft het afgelopen kwartaal de omzet en winst zien stijgen, conform de analistenconsensus, maar waarschuwde wel dat de resultaten dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven winstverwachting zullen uitkomen. Het aandeel gaat een lagere opening tegemoet.

AbbVie heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en stelde de outlook voor de aangepaste winst opwaarts bij. Over de nettowinst per aandeel werd de biofarmaceut iets voorzichtiger. Het aandeel daalde voorbeurs licht.

Caterpillar realiseerde in het tweede kwartaal van een groeiversnelling. De omzet steeg met 29 procent naar 12,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal was er een groei van 12 procent. Het aandeel gaat een 2 procent lagere opening tegemoet.

Amazon zet vrijdag de Nasdaq flink onder druk, nadat de webwinkelreus donderdag nabeurs met tegenvallende omzetcijfers kwam. Het aandeel lijk ruim 7 procent lager te openen. Diverse analisten verlaagden al hun koersdoel na de resultaten.

Social media bedrijf Pinterest verloor voorbeurs 19 procent. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet sterk, maar haakten ook een flink aantal gebruikers in de VS af.

Na de mislukte beursgang van Robinhood donderdag, toen het aandeel daalde van een introductiekoers van 38,00 dollar naar 34,82 dollar, lijkt de gifbeker ook vandaag nog niet leeg. Het aandeel van de onlinebroker opent vermoedelijk meer dan 2 procent lager.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg 0,4 procent op 4.419,15 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,4 procent tot 35.084,53 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een slot van 14.778,26 punten.