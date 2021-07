AbbVie presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AbbVie heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd en paste de outlook voor het hele boekjaar iets aan. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. De winst per aandeel bedroeg in het tweede kwartaal 0,42 dollar. Vorig jaar leed AbbVie nog een verlies van 0,46 dollar. Rekening houdend met enkele bijzondere kostenposten kwam de winst zelfs op 3,11 dollar per aandeel uit. Daarmee presteerde de farmaceut iets beter dan verwacht. De analistenconsensus samengesteld door FactSet had op 3,08 dollar per aandeel gerekend. De omzet steeg met 34 procent naar 14 miljard dollar. Ook dat is beter dan verwacht. Analisten mikten gemiddeld op 13,6 miljard dollar. Outlook AbbVie paste de outlook voor 2021 aan. In plaats van op een winst per aandeel van 7,27 tot 7,47 dollar rekent de farmaceut nu op 6,04 tot 6,14 dollar. Ten aanzien van de aangepaste winst werd AbbVie echter juist iets optimistischer. Rekende het bedrijf eerder nog op 12,37 tot 12,57 dollar, inmiddels denkt AbbVie uit te komen op 12,52 tot 12,62 dollar per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

