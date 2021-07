Weer winst voor Exxon Mobil

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft het tweede kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht en wist ook weer zwarte cijfers te schrijven. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse energieconcern.

CEO Darren Woods sprak van een positief momentum bij alle divisies, omdat de vraag toenam dankzij het mondiale economische herstel.

Exxon Mobil boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4,7 miljard dollar, ofwel 1,10 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 1,1 miljard dollar of 0,26 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

De aangepaste winst bedroeg ook 1,10 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,01 dollar per aandeel.

Bij Upstream was sprake van een forse verbetering, met een winst van 3,2 miljard dollar, waar een jaar eerder nog een verlies van bijna 1,7 miljard dollar in de boeken kwam.

Bij Downstream moest Exxon een verlies van 227 miljoen dollar incasseren, waar een jaar eerder nog bijna 1 miljard dollar winst werd behaald. Dit had onder andere te maken met onderhoudswerkzaamheden en ongunstige wisselkoerseffecten, aldus de maatschappij.

Exxon Mobil boekte verder een omzet van 67,7 miljard dollar, tegenover 32,6 miljard dollar een jaar eerder. Hier rekende de markt op 64,6 miljard dollar.

De olieproductie daalde in het tweede kwartaal met 2 procent op jaarbasis tot 3,6 miljoen vaten per dag, met name door onderhoudswerkzaamheden, aldus Exxon. De aangepaste olieproductie steeg in de periode met 3 procent.

De operationele kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op 9,7 miljard dollar.

In het tweede kwartaal kwamen de kapitaalinvesteringen uit op 3,8 miljard dollar, wat een totaal van 6,9 miljard dollar betekende in de eerste zes maanden van 2021. Dit is in lijn met de verwachting van Exxon, dat ook voorziet dat de kapitaalinvesteringen over heel 2021 uitkomen aan de lage kant van de bandbreedte van 16 tot 19 miljard dollar.

Verder ligt het bedrijf nog altijd op koers om in 2023 voor 6 miljard aan kosten te hebben bespaard ten opzichte van 2019.

Het aandeel Exxon Mobil noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,9 procent hoger.