Deliveroo trekt zich terug uit Spanje

Beeld: Deliveroo

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo trekt zich vermoedelijk terug uit Spanje. Dit meldde de Britse maaltijdbezorger vrijdag. De reden lijkt dat er medio augustus nieuwe wetgeving van kracht wordt in Spanje die een partij als Deliveroo verplicht om zijn bezorgers, die nu nog als freelancer werken, in dienst te nemen. Zelf meldde Deliveroo niet dat het uit Spanje vertrekt vanwege de nieuwe regelgeving. De maaltijdbezorger zegt liever te investeren in anderen markten waarin het een groter marktaandeel heeft. Spanje was goed voor minder dan 2 procent van de bruto transactiewaarde in de eerste helft van dit jaar. Een leidende positie verwerven zou volgens Deliveroo veel geld kosten, terwijl het rendement uiterst onzeker is. Een definitief besluit is volgens de maaltijdbezorger overigens nog niet genomen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

ABM Financial News