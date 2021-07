SEC stopt verwerking registraties beursgangen Chinese bedrijven - media

(ABM FN-Dow Jones) De U.S. Securities and Exchange Commission is gestopt met het verwerken van registraties voor Amerikaanse beursintroducties of de verkoop van andere effecten in de VS door Chinese bedrijven om nieuwe richtlijnen voor beleggers op te stellen die in deze bedrijven willen beleggen. Dit meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van ingewijden.

De richtlijnen zouden zijn bedoeld om duidelijk te maken wat de risico's zijn van strengere regelgeving die Chinese toezichthouders willen doordrukken, aldus het persbureau.

Toezichthouder SEC zei eerder deze week al dat Chinese bedrijven die genoteerd zijn aan Amerikaanse aandelenbeurzen, als onderdeel van hun reguliere rapportageverplichtingen, ook transparant moeten zijn richting beleggers over de risico's die de inmenging van de Chinese overheid met zich meebrengt.

Vorige maand ging de Chinese taxidienst Didi naar de Nasdaq maar kort daarna werd ook bekend dat de toezichthouder in Beijing onderzoek doet naar het bedrijf, dat een enorme boete zou riskeren omdat het de IPO heeft doorgedrukt tegen de wens in van de Chinese autoriteiten.

Sindsdien heeft de toezichthouder in Beijing ook stappen ondernomen om tech- en particuliere onderwijsbedrijven in China in toom te houden. Dit ging gepaard met stevige koersdalingen en in sommige gevallen ging er zelfs meer dan 90 procent van de beurswaarde verloren.