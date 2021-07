Flinke winststijging Chevron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het tweede kwartaal van 2021 een verlies omgebogen in winst, omdat de oliereus kon profiteren van hogere olieprijzen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers. Na een verlies van 8,2 miljard dollar in dezelfde periode van 2020, kwam er nu een nettowinst van 3,1 miljard dollar in de boeken. In het eerste kwartaal van 2021 behaalde Chevron een winst van 1,4 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,60 dollar was nipt boven de 1,59 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet verdrievoudigde bijna naar 37,60 miljard dollar, waar de markt rekende op 36,33 miljard dollar. De vrije kasstroom kwam uit op 5,2 miljard dollar, wat beter was dan verwacht. De Upstream tak wist weer winst te behalen in het tweede kwartaal, net als de Downstream tak. De olieproductie steeg met 5 procent naar 3,13 miljoen vaten per dag. De olie- en gassector kan profiteren van de heropening van economieën, waardoor de vraag is toegenomen en de olieprijzen sinds maart bijna niet meer onder de 60 dollar per vat zijn uitgekomen. Vrijdag kostte een vat WTI zo'n 73 dollar. Hoewel de omstandigheden zijn verbeterd, is Chevron niet van plan om zijn kapitaaluitgaven op te schroeven. In de eerste zes maanden van 2021 lagen die op 5,3 miljard dollar, tegenover 7,7 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf focust zich op het laten terugvloeien van kapitaal naar aandeelhouders en kondigde daarom vrijdag aan dat het in maart 2020 stilgelegde aandeleninkoopprogramma wordt hervat. De opkopen zullen worden gedaan in een tempo van 2 tot 3 miljard dollar per jaar, aldus Chevron. Voorbeurs steeg het aandeel ruim 2 procent op Wall Street. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

