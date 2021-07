Futures voorspellen lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lagere opening voor Wall Street, met vooral een aardig verlies voor de Nasdaq. Rond lunchtijd lijkt de techindex een verlies van 1,2 procent tegemoet te gaan, terwijl de S&P 500 op koers ligt voor een openingsverlies van 0,8 procent. Op maandbasis lijken de drie grote indexen nog wel met winst af te kunnen sluiten. Toch gaan de markten volgens vermogensbeheerder Sebastian Mackay van Invesco een "meer volatiele periode" in. Vanmiddag volgen belangrijke data uit de Verenigde Staten, over de persoonlijke inkomens en bestedingen, waarin ook de PCE inflatie wordt vermeld, de ontwikkeling van de industrie rond Chicago en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan. "De persoonlijke inkomens en PCE vallen vermoedelijk tegen, net als de Chicago PMI", verwacht UniCredit. Voor de persoonlijke inkomens in juni wordt een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de bestedingen met 0,7 procent stijgen. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is vermoedelijk uitgekomen op 3,6 procent. Rond lunchtijd noteert de euro/dollar licht hoger op 1,1895. Een vat WTI-olie daalt licht tot 73,33 dollar. Bedrijfsnieuws Vanmiddag openen AbbVie, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive en Exxon Mobil de boeken. Sectorgenoot Chevron was er vroeg bij en kwam rond het middaguur al met de resultaten over het tweede kwartaal. In de verslagperiode boekte Chevron een winst van 3,1 miljard dollar, waarbij de energiereus kon profiteren van de hogere olieprijzen. Ondanks het verbeterde resultaat gaat Chevron zijn kapitaalinvesteringen niet opschroeven. Wel wordt de aandeleninkoop hervat. Het aandeel stijgt voorbeurs ruim 2 procent. Caterpillar realiseerde in het tweede kwartaal van een groeiversnelling. De omzet steeg met 29 procent naar 12,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal was er een groei van 12 procent. Het aandeel opent vermoedelijk iets lager. Amazon zet vrijdag de Nasdaq flink onder druk, nadat de webwinkelreus donderdag nabeurs met tegenvallende omzetcijfers kwam. Het aandeel lijk ruim 6 procent lager te openen. Diverse analisten verlaagden al hun koersdoel na de resultaten. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg 0,4 procent op 4.419,15 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,4 procent tot 35.084,53 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een slot van 14.778,26 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

